"Gefährlich ehrlich": RTL lässt die Pochers weitersenden

Bei RTL ist man zufrieden mit der Entwicklung von "Pocher - Gefährlich ehrlich" und schickt die Late-Night-Show deshalb bis in den Herbst hinein auf Sendung. Ab Ende August schließen sich nahtlos zehn weitere Folgen an. Am Sendeplatz ändert sich nichts.



05.08.2020 - 13:08 Uhr von Alexander Krei 05.08.2020 - 13:08 Uhr

RTL will auch weiterhin am späten Donnerstagabend auf Oliver Pocher setzen: Wie der Kölner Sender gegenüber DWDL.de bestätigte, geht die Late-Night-Show "Pocher - gefährlich ehrlich" auch über den August hinaus nahtlos weiter. Die neue Staffel mit zehn weiteren Folgen beginnt somit am 27. August um 23:05 Uhr. Damit werden Oliver Pocher und seine Frau Amira, die von Beginn an als Sidekick fungiert, weiterhin das aktuelle Geschehen kommentieren.

Geht es nach Pocher, dann ist auch danach noch nicht Schluss. "Wir haben in Rekordzeit eine neue Late Night etabliert, in der wir alles machen dürfen, was uns Spaß macht. Danke RTL", sagt Pocher und ergänzt: "Ich plane die Show jetzt einfach mal bis zur Rente ein." Doch auch RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner zeigt sich zufrieden: "Wir freuen uns sehr, mit "Gefährlich ehrlich' in die dritte Staffel zu starten und sind selber gespannt, was in den kommenden Wochen alles auf uns zukommt. Amira und Olli machen das toll, die Show ist neu, topaktuell und kommt super beim Publikum an - was will man mehr?!"

Mit Blick auf die Quoten dürfte man bei RTL allerdings ganz sicher noch mehr wollen: Im Schnitt verzeichnete "Pocher - Gefährlich ehrlich" bislang 11,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - kürzlich ging es allerdings auf mehr als 16 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. Dieser Ausreißer dürfte den Verantwortlichen im Sender Hoffnung machen, die wöchentliche Late-Night-Show dauerhaft etablieren zu können.





Nun darf Pocher also erstmal bis in den Herbst hinein senden. Auch in den nächsten zehn Folgen soll er wieder Social Media-Traffic unter die Lupe nehmen, Influencer betrachten und Rubriken wie "Rent a Pocher" fortsetzen. Dazu kommen prominente Gäste, die ihre Premiere als Stand-up-Comedian feiern. Produziert wird die Show von Pochers neuer Firma Pool of Brainz.



