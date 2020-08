"Lego Masters": RTL nimmt neuen Anlauf am Freitagabend

© TVNow / Frank Hempel

2018 versuchte sich RTL schon einmal am Format "Lego Masters" - damals noch am Sonntagvorabend und ziemlich erfolglos. Trotzdem kommt die Show Anfang September sogar in der Primetime zurück. Mario Barth erhält unterdessen einen neuen Sendeplatz



Schon 2018 wurde bei RTL vier Mal mit Lego-Steinchen um die Wette gebaut - im Rahmen der ziemlich unspektakulären Familienshow "Lego Master", präsentiert von Oliver Geissen. Im Schnitt erreichten die vier Folgen im Sonntagvorabendprogramm gerade mal rund zehn Prozent Marktnateil bei den 14- bis 49-Jährigen. Es wäre also nicht überraschend gewesen, hätte man von dem Format nie wieder etwas gehört. Und doch steht nun ab dem 4. September bei RTL "Lego Masters" auf dem Programm - nicht nur um ein "s" ergänzt, sondern auch zum Primetime-Wettkampf aufgepimpt.

Dass das möglich ist, hat man in anderen Ländern gesehen, wo "Lego Masters" schon als Primetimeshow lief - zuletzt auch in den USA, wo sich die Quoten durchaus sehen lassen konnten (auch wenn sich die von RTL per Pressemitteilung verkündeten "insgesamt 36,5 Millionen Zuschauer" offenbar aus einer irrwitzigen und völlig aussagelosen Aufsummierung von Einzelreichweiten aller Folgen ergibt). Nun jedenfalls versucht man es auch bei RTL nochmal zwei Nummern größer, immer freitags um 20:15 Uhr und mit Daniel Hartwich als neuem Moderator.

Über zwei Millionen Steine sollen in "nervenaufreibenden Challenges" verbaut werden. Sechs Zweierteams treten in zunehmen anspruchsvoller werdenden Wettkämpfen gegeneinander an, um "spektakuläre Kreationen aus den bunten Steinen" zu erschaffen. Überzeugt werden muss "Brickmaster" René Hoffmeister, der "Deutschlands einziger offiziell zertifizierter Lego-Experte" ist und entscheidet, wer die Show verlassen muss und wer eine Runde weiter kommt. Die Sieger dürfen sich "Lego Masters" nennen und nehmen 25.000 Euro mit nach Hause. Produziert wird "Lego Masters" wie schon der Vorläufer 2018 von EndemolShine.

Schon am Montag zuvor, also am 31. August, kehrt zudem "Wer wird Millionär?" mit einer zweistündigen Folge aus der Sommerpause zurück. Und am 1. September geht es auch für "Mario Barth deckt auf!" mit der ersten von zwei neuen Folgen weiter. Bemerkenswert hierbei: Die Sendung läuft somit erstmals an einem Dienstagabend, bislang war sie mittwochs beheimatet. Dort ist am 2. September aber die XXL-Ausgabe von "Stern TV" zum 30-jährigen Jubiläum zu sehen, die dann schon um 20:15 Uhr beginnt.

