RTL reicht Europa-League-Halbfinale an Nitro weiter

Nachdem inzwischen kein deutscher Verein mehr in der Europa League vertreten ist, hat sich RTL dazu entschlossen, die Übertragung des Halbfinalspiels am Sonntag dem Spartensender Nitro zu überlassen. RTL setzt dagegen auf Filme.



11.08.2020 - 16:12 Uhr von Alexander Krei 11.08.2020 - 16:12 Uhr

Nach Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg ist am Montagabend auch noch Bayer Leverkusen aus der Europa League ausgeschieden. Damit steht einmal mehr keine deutsche Mannschaft im Halbfinale des Wettbewerbs. RTL wird daraus die Konsequenzen ziehen und, anders als geplant, am Sonntagabend nicht das erste Halbfinale übertragen.

Stattdessen springt der Männersender Nitro ein, der auch in der Vergangenheit schon zahlreiche Spiele der Europa League übertragen hat. Nitro beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr, ehe um 21:00 Uhr das Spiel Manchester United und dem noch zu ermittelnden Gegner folgt. Am Dienstagabend wird sich entscheiden, ob Manchester gegen die Wolverhampton Wanderers oder den FC Sevilla antreten muss. Diese Partie wird, ebenso wie das zweite Halbfinale am kommenden Montag, exklusiv bei DAZN laufen.

RTL setzt derweil am Sonntagabend auf Spielfilme: So gibt es um 20:15 Uhr "Mechanic: Resurrection" und um 22:05 Uhr "Wild Card" zu sehen. Beim Finale der Europa League, das am Freitag, den 21. August ausgetragen wird, ist RTL jedoch wieder am Ball.

