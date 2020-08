Im Sommer vergangenen Jahres war "The Masked Singer" der große Überraschungshit unter den Neustarts, im Frühjahr stellte das Format dann unter Beweis, dass es auch in stärkerem Konkurrenzumfeld funktioniert und erzielte erneut herausragende Quoten. Kein Wunder also, dass ProSieben davon gern mehr hätte. Schon im Frühjahr beschloss man daher, dass künftig gleich zwei Staffeln pro Jahr im Frühjahr und Herbst zu sehen sein werden.

Im Rahmen einer Programmpräsentation am Mittwoch gab Senderchef Daniel Rosemann nun bekannt, dass man angesichts der höheren Schlagzahl künftig auf eine wechselnde Besetzung des Rateteams setzt. Ruth Moschner und Rea Garvey, die zuletzt die Stammbesetzung des Ratepanels bildeten, werden im Herbst demnach aussetzen und erst im Frühjahr 2021 wieder mit dabei sein.

Im Herbst wird stattdessen Bülent Ceylan Teil des Rateteams sein. Er steckte während der ersten Staffel bereits selbst unter der Maske des Engels, in der zweiten Staffel war er zudem schon einmal im Ratepanel zu Gast. Wer neben ihm zum Rateteam gehört, wurde am Mittwoch noch nicht verraten. Dafür betonte ProSieben erneut, dass man im Herbst wieder mit Publikum im Studio plant, nachdem das zuletzt Corona-bedingt nicht mehr möglich war. "Es geht nichts über echt begeisterte Menschen im Studio", so ProSieben-Chef Rosemann. Man gehe aber davon aus, dass erheblich weniger Menschen als unter Normalbedingungen vor Ort sein können. Derzeit habe man in der Hinsicht vier verschiedene Szenarien vorbereitet. Einen konkreten Starttermin für die sechs neuen Folgen gibt es noch nicht.

Unterdessen gab es auch erste Infos zum Einsatz von Jenke von Wilmsdorff, der bekanntlich von RTL zu ProSieben gewechselt ist. Künftig solle es verschiedene Formate mit ihm geben, das Selbstexperiment sei aber der Nukleus. Dementsprechend wird die erste Sendung, die noch in diesem Jahr zu sehen sein wird, ein solches Experiment sein. Darin werde er sich mit dem Thema Schönheit auseinandersetzen. Solche Experimente sind mehrfach im Jahr geplant, da die Produktion aber sehr aufwendig sei, wird es aber keine Staffelausstrahlung geben.