Die Zahl der Musikshows mit kuriosen Twists ist inzwischen schon beachtlich, im Spätherbst kommt noch eine weitere hinzu: Dann startet Sat.1 das von Endemol Shine Germany entwickelte Format "Pretty in Plüsch", in der "einzigartige und eigenwillige Puppencharaktere" gemeinsam mit Promis in Duetten auftreten. Diese Duette werden von einer dreiköpfigen Jury bewertet, am Ende der ersten drei Folgen muss jeweils ein Puppen-Promi-Paar die Sendung verlassen, am Ende der vierten Folge steht dann der Sieger von "Pretty in Plüsch" fest. Alle Shows werden live ausgestrahlt.

Zwei der der Juryplätze sind bereits vergeben. Mit dabei ist Hans Sigl - bekannt hierzulande vor allem als "Bergdoktor". Neben ihm wird Sarah Lombardi Platz nehmen. Hans Sigl kommentiert seinen Juroren-Job so: "Meine Juryarbeit wird streng, aber gerecht sein – natürlich mit viel Humor gespickt. Worauf es ankommt ist, dass jede Darbietung das Herz berührt. Dass es einen packt, dass es einen mitreißt und darauf werde ich achten."

Sarah Lombardi sagt: "So lustig und süß manche Puppen-Charaktere auch aussehen mögen, so ernst nehmen sie alle den Wettbewerb. Und das tun wir Jury-Mitglieder auch. Ich weiß genau, wie schwer es ist, vor einer Jury zu performen. Ich hoffe, dass ich den Duetten deswegen außer einer fairen Bewertung auch ein paar Tipps für die kommenden Auftritte geben kann. Denn: Ich will mich in dieser Show in jedem Fall verzaubern lassen."