Erst "Love Island", dann "Peep": So sieht das RTLzwei-Line-up am Montag, den 31. August aus. Im Anschluss an den Staffel-Auftakt der Kuppelshow zeigt der Sender um 22:00 Uhr die Jubiläumssendung "25 Jahre Peep!", die von der ehemaligen "taff"-Moderatorin Bonnie Strange präsentiert und von Vice Media produziert wird. Dabei handelt es sich um ein vorerst einmaliges Comeback des RTLzwei-Klassikers.

Zusammen mit ihren Gästen Olivia Jones, Dolly Buster und Jenny Elvers soll Bonnie Strange in Erinnerungen schwelgen - was zumindest für die Moderatorin nicht ganz so einfach sein dürfte, schließlich war sie beim Start der Kult-Sendung erst elf Jahre alt. Einige Elemente von damals - wie Quiz, Talk und eine moderne Version des halbnackten Assistenten Marco - sind auch in der 45-minütigen Neuauflage zu finden.

Thematisch sei das heute "Peep!"-Format jedoch "verrucht, unterhaltsam und am Zeitgeist", heißt es von Seiten der Produktionsfirma. So will die Sendung "neuesten Erotik-Trends auf den Grund" gehen, indem etwa eine Pornodarstellerin beim Dreh eines Puppen-Pornos begleitet wird. Auftritte früherer Moderatorinnen sind hingegen offenbar nicht geplant.

"Neue Ära selbstbestimmter, cooler Frauen"

"Trotz Nostalgie-Faktor war uns von Anfang an wichtig, die Sendung für das Jahr 2020 zu produzieren", so Producer Ineke Hagedorn. "Unsere Moderatorin Bonnie Strange steht für eine neue Ära selbstbestimmter, cooler Frauen und passt daher perfekt zum Remake von 'Peep!'. Erotik und Sex sind seit jeher für Menschen interessant: Wir haben nun eine Form gefunden, die zum heutigen Zeitgeist passt und auch neue Zuschauer begeistert."





"Peep!" gehörte in den 90er Jahren zu den größten Erfolgen von RTLzwei. Das Erotikmagazin lief bis 2000 und erlangte vor allem durch die anfangs noch recht unbekannte Verona Feldbusch - heute Pooth - zu großer Aufmerksamkeit. Die ersten Sendungen hatte noch Amanda Lear präsentiert, später führte auch Nadja Abd el Farrag durch das Magazin, das oft und gerne von "RTL Samstag Nacht", "Switch" oder "Kalkofes Mattscheibe" parodiert wurde.