Vor wenigen Monaten belegte er als "Wuschel" noch den zweiten Platz in der ProSieben-Show "The Masked Singer", jetzt wird Mike Singer neues Mitglied in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Der Popsänger und Songwriter ist einer von gleich drei neuen Juroren, die in der nächsten Staffel an der Seite von Dieter Bohlen Platz nehmen werden. Mit seinen 20 Jahren Singer zugleich der bislang jüngste Juror in der Geschichte der RTL-Castingshow.

"Ich fühle mich sehr geehrt, in der 'DSDS'-Jury sitzen zu dürfen", sagt Mike Singer. "Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde. Ich freue mich sehr auf die Kandidaten und meinen neuen Job."

Seit seinem zwölften Lebensjahr konzentriert sich der Offenburger mit russischen Wurzeln auf die Musik. Seither stellte er seine Songs ins Netz und baute sich eine große Fangemeinde , wo er sich schnell eine große Fangemeinde aufbaute. Für den Eurovision Song Contest 2018 saß Mike Singer neben Max Giesinger und Mary Roos in der deutschen Jury und zuletzt nahm er auch am Free European Song Contest für Kasachstan teil.

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass RTL die Jury von "Deutschland sucht den Superstar" einmal mehr austauschen wird. Nach dem Rauswurf von Xavier Naidoo sind auch Pietro Lombardi und die Choreografie-Expertin Oana Nechiti künftig nicht mehr an Bord. Die "Bild"-Zeitung hatte jüngst über einen Einstieg von Schlagersängerin Maite Kelly spekuliert. Auch der Name Michael Wendler ist bereits gefallen.