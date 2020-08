am 13.08.2020 - 14:05 Uhr

Nachdem ProSieben mit seinen Serien am Mittwoch jüngst keine berauschenden Quoten erzielte (DWDL.de berichtete), dürfte man in Unterföhring nun auf den September hoffen. Dann nämlich meldet sich "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" mit neuen Folgen auf dem Bildschirm zurück: Ab dem 2. September setzt ProSieben mittwochs um 20:15 Uhr die 16. Folge des US-Dauerbrenners fort.

Allerdings lief es vor der Sommerpause auch für "Grey's Anatomy" durchwachsen - zwischenzeitlich fiel der Marktanteil in der Zielgruppe damals auf weniger als acht Prozent und damit auf ein neues Tief. Allerdings reichte es zum Ende hin wieder für einen zweistelligen Wert.

Mit der Rückkehr von "Grey's Anatomy" wird es übrigens wieder zum Ärzte-Duell kommen: Für den selben Tag hat Vox gerade erst die neue Staffel der US-Krankenhausserie "The Good Doctor" in Aussicht gestellt (DWDL.de berichtete). Außerdem setzt der Kölner Sender auf frische Folgen von "Chicago Med" und "New Amsterdam".

Bei ProSieben geht es nach "Grey's Anatomy" im Verlauf des Abends dagegen mit dem Spin-Off "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" weiter. Die neuen Folgen der dritten Staffel laufen ab dem 2. September auf dem gewohnten Sendeplatz am Mittwoch um 21:15 Uhr. Auch hier besteht aus Quotensicht noch Luft nach oben: Die ersten beiden Staffeln hatte im Schnitt nur rund 8,4 Prozent Marktanteil erzielt.