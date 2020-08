© Sky

"Angesichts der sehr großen Nachfrage kam es in den ersten Minuten der Partie FC Bayern gegen Barca ausschließlich im Bereich Streaming zu vereinzelten Verzögerungen beim Log-in", sagte Sky-Sprecher Dirk Böhm der "Bild"-Zeitung. "Die Streams selbst liefen einwandfrei. Auch die Übertragungen via Kabel und Satellit waren davon nicht betroffen."

Ganz so schlimm wie vor zehn Monaten war die technische Panne diesmal jedoch nicht. Damals hatten die Fans beim Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern und Dortmund über die Streaming-Angebote Sky Go und Sky Ticket bis in die zweite Halbzeit hinein in die Röhre geschaut (DWDL.de berichtete). Anstelle eines spannenden Spiels bekamen die Sky-Kunden lediglich Fehlermeldungen zu sehen.