Am 11. September startet der DFB-Pokal in die neue Saison. Und wie schon im vergangenen Jahr wird Sport1 gleich am ersten Abend ein Spiel live im Free-TV übertragen. Nun hat sich der Sender festgelegt - auch wenn bislang nur die halbe Besetzung feststeht: Gezeigt wird das Spiel des FC Bayern München. Der Rekordmeister muss gegen den Gewinner des Mittelrheinpokal-Finals ran, das am kommenden Wochenende zwischen Alemannia Aachen und dem Fünftligisten 1. FC Düren ausgetragen wird.

Sport1 steigt am Freitag, den 11. September bereits um 18:45 Uhr in die Berichterstattung ein und damit zwei Stunden vor Anpfiff. Im Anschluss an das Spiel folgt schließlich die Nachberichterstattung, die auch Highlights der weiteren Partien des Abends umfasst. Live vor Ort melden sich Laura Papendick und Jochen Stutzky, Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg. Weitere Höhepunkte des Pokals zeigt Sport1 auch am Sonntag rund um den "Doppelpass" sowie am Dienstagabend ab 20:15 Uhr.

Das Erste überträgt unterdessen ebenfalls eine Partie der ersten Pokal-Runde live: Hier fiel die Wahl auf die Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund, die am Montag, den 14. September angepfiffen wird. Darüber hinaus sind sämtliche Spiele des DFB-Pokals wie gehabt beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen, der neben den Einzelspielen auch verschiedene Konferenzen anbietet.

Sport1 hält seit dem vergangenen Jahr erstmals die Rechte an einigen Spielen des DFB-Pokals. Konkret zeigt der Sender in der ersten Hauptrunde ein Spiel am Freitagabend, in der zweiten Hauptrunde sowie im Achtel- und Viertelfinale gibt es jeweils am Dienstagabend ein Spiel live zu sehen.