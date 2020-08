am 18.08.2020 - 13:32 Uhr

Die kanadische Anwaltsserie "Burden of Truth" kommt nach Deutschland: Der Pay-TV-Sender Universal TV zeigt die Produktion mit "Smallville"-Star Kristin Kreuk in der Hauptrolle ab dem 26. Oktober immer montags um 21:00 Uhr in Doppelfolgen als deutsche TV-Premiere.

Neben Kreuk, die auch zu den ausführenden Produzenten der Serie gehört, sind unter anderem Peter Mooney ("Rookie Blue"), Alex Carter ("CSI: Vegas"), Star Slade ("Frontier"), Benjamin Ayres ("Saving Hope"), Nicola Correira-Damude ("Private Eyes") and Sarah Thompson ("Nomis") in weiteren Rollen zu sehen. Als Serienschöpfer und Autor zeichnet Bradley Simpson ("Rookie Blue", "King") verantwortlich, Showrunner ist Adam Pettle ("The Detail").

Im Mittelpunkt der Handlung steht die ehrgeizige Anwältin Joanna Hanley (Kristin Kreuk) kehrt im Auftrag der Kanzlei ihres Vaters in ihre beschauliche Heimatstadt Millwood zurück, um einen großen Pharmakonzern in einem Rechtsstreit zu vertreten: Eine Gruppe junger Frauen wirft dem Unternehmen vor, durch ihren Impfstoff schwer erkrankt zu sein. Als der Fall eine überraschende Wendung nimmt, sieht zunächst alles nach einem raschen Sieg für Joanna aus. Doch auf Anraten ihres ehemaligen Highschool-Klassenkameraden Billy Crawford (Peter Mooney) beginnt sie, auf eigene Faust zu ermitteln und stößt auf Ungereimtheiten in der Vergangenheit ihrer eigenen Familie.

Im kanadischen Fernsehen liefen bereits drei Staffeln von "Burden of Truth", eine vierte wurde zudem gerade erst bestellt. Universal TV hat schon angekündigt, auch die weiteren Staffeln der Serie ausstrahlen zu wollen.