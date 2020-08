Schon seit 2015 ist Schauspielerin Valentina Pahde im RTL-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ("GZSZ") als Sunny zu sehen. Und bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass TVNow unter dem Titel "Sunny – Wer bist du wirklich?" an einer eigenständigen Serie rund um die Figur arbeitet. Nun hat der Streamingdienst der Mediengruppe RTL angekündigt, die Serie ab dem 1. Oktober zu zeigen. Zum Auftakt stellt man gleich drei Folgen auf einen Schlag zum Abruf bereit, einen Tag später gibt es eine weitere Episode. Danach ist montags bis donnerstags je eine von insgesamt 20 neuen Folgen bei TVNow zu sehen. Ende Oktober sind also alle Folgen veröffentlicht.

Zum Start wird aber auch RTL die beiden ersten Folgen der Serie ausstrahlen, direkt am 1. Oktober laufen diese um 20:15 Uhr. Bei RTL UHD wird man die Episoden auch ultra-hochauflösend in UHD HDR zeigen. Im Anschluss zeigt RTL noch die Dokumentation "Die Pahde-Zwillinge – so sind wir wirklich" über Valentina und Cheyenne Pahde - bei TVNow gibt’s die natürlich auch zu sehen. Durch die Ausstrahlung im Hauptprogramm wird man sich bei der Mediengruppe RTL einen zusätzlichen Push für die Serie bei TVNow erhoffen.

Auf "GZSZ" hat der Neustart jedenfalls auch Auswirkungen, die Figur Sunny geht nämlich von Berlin nach München und ist dementsprechend erst einmal nicht mehr in der Vorabendserie zu sehen. Im Süden Deutschlands nimmt sie an einer Fotografie-Masterclass des berühmt-berüchtigten Star-Fotografen Brian Fox (Felix Lampert) teil, darum dreht sich die Handlung in "Sunny". Dort wird sie Teil einer neuen Clique, doch nach einer Nacht im Club kommt es zu einem tragischen Todesfall. Als Sunny am nächsten Morgen mit einem Filmriss aufwacht, dreht sich alles nur noch um die Frage: Was ist in jener Nacht geschehen?





Neben Pahde und Lampert sind in der Serie auch noch Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Gerrit Klein, Ben Andrews Rumler, Linda Rohrer, Sarah Buchholzer, Meryl Marty und Brix Schaumburg zu sehen. Um alle Party- und Sexszenen in der Serie auch in Corona-Zeiten bestmöglich zu drehen, lebte der Hauptcast gemeinsam mit Showrunner und Produzent Manuel Meimberg in einer Quarantäne-Villa. UFA Serial Drama produziert die Serie, Producerin ist Vanessa Richter, redaktionell verantwortlich sind Christina Pachutzki und Executive Producerin Christiane Ghosh.