© Sky

Wieso Sky den Rechteerwerb erst jetzt bestätigt, ist ein wenig unklar. Schon Ende 2019 war die Aufteilung weitestgehend bekannt, zuletzt bestätigten ORF und ServusTV vor einigen Wochen ihre Pakete. Die neuen Vereinbarungen gelten bis einschließlich der Saison 2023/24 - bis dahin wird es in Sachen europäischer Spitzenfußball keinen Weg vorbei geben an Sky. Ganz im Gegensatz zum deutschen Markt. Hier lief die Europa League bislang schon bei DAZN, künftig werden die Spiele bei der Mediengruppe RTL zu sehen sein. Die Champions League teilen sich hierzulande bald DAZN und Amazon.

In Österreich ist Sky also fußballtechnisch besser aufgestellt als in Deutschland - und stach die Konkurrenz aus. DAZN, das bislang die Europa League übertrug, geht leer aus. Ebenso wie Puls 4, das ebenfalls vereinzelt Spiele übertragen hat. Neal O’Rourke, Co-Geschäftsführer Sky Österreich, sagt: "Es freut uns sehr, dass zukünftig in Österreich alle drei UEFA Klub Wettbewerbe komplett bei Sky zu sehen sein werden. Für unsere Kunden, speziell die Sportfans hierzulande, sind dies großartige Neuigkeiten. Denn sie werden ab 2021 bei Sky ihre nationalen und internationalen Lieblingsteams in allen europäischen Klubbewerben bei uns verfolgen können. Wir sind stolz darauf, dass mit dieser Vereinbarung Sky weiterhin die Heimat des Fußballs in Österreichs bleibt und die Situation für den Kunden einfacher und klarer ist, als jemals zuvor."

Sky-Österreich-Co-Geschäftsführer Holger Ensslin ergänzt: "Das sind großartige Nachrichten für die Fußball-Fans in Österreich. Nicht nur, dass sie bei Sky künftig in der europäischen Königsklasse alle Spiele live und 120 davon exklusiv sehen können, ist es uns gleichzeitig gelungen, auch die kompletten Rechte an der UEFA Europa League sowie an der neuen UEFA Europa Conference League zu erwerben. Gerade die rotweißroten Erfolge in der UEFA Europa League haben ja hierzulande die Beliebtheit dieses Bewerbs in den letzten Jahren enorm gesteigert."