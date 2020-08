Mit Wiederholungen dürfte "Criminal Minds" wohl noch eine ganze Weile Bestandteil des Sat.1-Programms bleiben, neue Folgen gibt's aber am heutigen Donnerstag zum letzten Mal. Nachdem in der kommenden Woche eine Primetime-Ausgabe von "Promi Big Brother" und Anfang September nochmal ein Wiederholungs-Abend mit "Criminal Minds" ansteht, übernimmt ab dem 10. September dann die US-Serie "Prodigal Son - Der Mörder in Dir" mit Tom Payne und Michael Sheen den Donnerstagabend. Die erste Staffel wird dort ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt.

Im Mittelpunkt der Serie steht der Profiler Malcolm Bright, der seine Genialität von seinem Vater geerbt hat. Nur dass dieser sie ganz anders eingesetzt hat: Er ist nämlich als Serienmörder unter dem Pseudonym "Der Chirurg" in die Geschichte eingegangen. Malcolms gewöhnungsbedürftige Art führt zu seinem Rauswurf beim FBI - dann wird er aber für die Aufklärung eines brisanten Mehrfachmordes von einem alten Freund beim NYPD rekrutiert. Nach einer kurzen Begehung des Tatortes entschlüsselt Malcolm das Psychogramm des Soziopathen: Offenbar handelt es sich um einen Nachahmungstäter, der "das Quartett" kopiert - eine Reihe von vier Morden, die ausgerechnet Malcolms Vater 1992 beging. Und so Malcolm wohl oder übel Kontakt mit ihm aufnehmen und um Hilfe bitten - auch wenn er eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte.

Unterdessen hat ProSieben angekündigt, die dritte und zugleich finale Staffel von "4 Blocks" direkt im Anschluss an die zweite Staffel auszustrahlen. Die finalen Folgen werden somit ab dem 11. September freitags nach dem Primetime-Film zu sehen sein. Während die ersten beiden Folgen nach der Premiere bei TNT Serie ihre Free-TV-Premiere noch bei ZDFneo gefeiert hatten, läuft die dritte Staffel nun zuerst bei ProSieben im frei empfangbaren Fernsehen. Die bisher ausgestrahlten Wiederholungen taten sich aus Quotensicht allerdings schwer, am letzten Freitag wurden nur Marktanteile von fünf bis sechs Prozent in der Zielgruppe erzielt.