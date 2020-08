Mitte Oktober wird man bei Sat.1 wieder mit besonderer Spannung auf die Quoten vom Vortag warten - dann unternimmt man den neuesten Anlauf, das seit Jahren schwächelnde Vorabendprogramm wieder in Schwung zu bringen. Richten sollen es dann zwei neue Quizformate und zwei bekannte Gesichter: Ab dem 12. Oktober geht um 18 Uhr Ruth Moschner mit dem "Buchstaben-Battle" an den Start, um 19 Uhr folgt dann Steven Gätjen mit "5 Golden Rings". Selbstbewusst kündigte Sat.1-Chef Kaspar Pflüger schonmal an, damit "neue Maßstäbe in Sachen Entertainment am Vorabend" setzen zu wollen.

"Buchstaben Battle" basiert auf der britischen Sendung "Alphabet Game" und lässt zwei Teams, bestehend aus einem Kandidaten und zwei Prominenten, gegeneinander in vertrauten Rätselklassikern nach Lösungsworten suchen, um Extra-Zeit für das Finale zu erspielen. Darin spielen die Kandidaten dann ohne die Hilfe ihrer prominenten Teamkollegen um bis zu 10.000 Euro. Bei "5 Gold Rings" wird der LED-Studioboden zur interaktiven Spielfläche. Auf diesem müssen zwei Kandidatenpaare verschiedene Rätsel und Aufgaben lösen und ihre Antwort mit einem Ring markieren. In jeder der fünf Runden wird der Ring kleiner und damit die Wahrscheinlichkeit größer, bei der richtigen Antwort danebenzuliegen. Insgesamt können hier bis zu 25.000 Euro erspielt werden. Beide Sendungen werden von ITV Studios Germany produziert.

Schon vorher gibt's ein Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht früherer Sat.1-Tage: Bernd Römer, der einst als Staatsanwalt in der Gerichtsshow "Richterin Barbara Salesch" bekannt wurde und später auch in anderen Formaten des Crime-Light-Genres zu sehen war, meldet sich mit seinem Format "Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt" im Programm zurück. Wie "wunschliste.de" berichtet, startet das Format am 14. September und läuft dann montags bis freitags um 18:30 Uhr im Anschluss an "K11", das sich am gestrigen Montag im Programm zurückgemeldet hatte. Produziert wird die Sendung von RedSeven Entertainment.