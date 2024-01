am 19.01.2024 - 16:51 Uhr

Im Rahmen des allgemeinenen Stellenabbaus bei ProSiebenSat.1 verabschiedeten sich im vergangenen Jahr auch im Kommunikations-Bereich zahlreiche langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum Start ins neue Jahr hat Stefanie Rupp-Menedetter, die als Executive Vice President Group Communications die gesamte Kommunikation des Konzerns verantwortet, den Bereich nun neu aufgestellt.

Gegliedert ist er künftig in zwei Abteilungen: Im Bereich Corporate & Business Communications geht es um die PR aller Geschäftsbereiche, die Strategie- und Finanzkommunikation, Werbevermarktung, Influencer-Geschäft wie auch die Audio-Angebote. Die Leitung des Teams übernimmt Martin Kunze, der in den vergangenen 15 Jahren in der Kommunikation von Fresenius tätig war.

Wenn es um Inhalte geht, dann ist Christoph Körfer oberster Ansprechpartner. Er leitet die Abteilung Content Communications und bleibt obendrein auch weiterhin Sprecher von Sat.1, ProSieben und der sogenannten "Zielgruppensender", auch seinen Posten als stellvertretender ProSieben-Senderchef behält er weiterhin. Innerhalb seines Teams gibt es künftig eine CvD-Struktur mit Zuständigen für einzelne Sender und Genres. Eva Gradl ist als CvD für Joyn zuständig, Sandra Scholz kümmert sich um Sat.1, News & Chefredaktion, Frank Wolkenhauer um ProSieben, Show, Comedy & Event, Michael Ulich um Kabel Eins und Sport, Nathalie Galina um den Bereich Scripted Entertainment, Barbara Stefaner ist CvD Factual, Kevin Körber für die Reality-Formate zuständig.

"Mit unserer neuen Struktur werden wir in Zukunft für unsere externen Ansprechpartner schneller und klarer sein und schlagkräftiger die Kommunikation unserer Kernthemen vorantreiben“, sagt Konzernsprecherin Stefanie Rupp-Menedetter. "Martin Kunze steht für moderne Konzernkommunikation. Ich freue mich sehr, dass ich diesen erfahrenen Kommunikator mit seinem frischen Blick auf unsere Themen in meinem PR-Team begrüßen kann. Christoph Körfer verantwortet seit 19 Jahren erfolgreich die Kommunikation von ProSieben. Ihn zeichnet eine außergewöhnliche Expertise für große Entertainment-Marken aus, mit der er sein Team für eine moderne 24/7-Kommunikation aufgestellt hat."