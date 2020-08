am 26.08.2020 - 11:22 Uhr

Mit Filmen wie "Fack ju Göhte", "Türkisch für Anfänger - Der Kinofilm" oder "Das Perfekte Geheimnis" lockte Bora Dagtekin in den letzten acht Jahren rund 29 Millionen Besucher in die Kinos und ist damit der derzeit erfoglreichste deutsche Filmemacher. Und er wird diese auch in den kommenden Jahren gemeinsam mit Constantin Film umsetzen: Die exklusive Zusammenarbeit wurde nun bis 2025 verlängert und umfasst drei weitere Kinofilme. Eine Rückkehr zu seriellen Projekten ist im neuen Vertrag nicht vorgesehen. Im vergangenen Jahr hatte Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender von Constantin Film, auch diese im DWDL.de-Interview nicht ausgeschlossen. Wörtlich sagte er damals: "Es gibt viele verschiedene Ideen, die wir diskutieren und darunter sind auch Serienideen."

Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Ich freue mich ganz außerordentlich auf die Zusammenarbeit bei den nächsten Filmen von Bora Dagtekin, die weiterhin von Lena Schömann produziert werden. Die Constantin Film stellt damit die Weichen für weitere Produktionen, die das deutsche Kino prägen und ein Millionenpublikum erreichen werden." Bora Dagtekin: "Filme macht man nicht alleine. Ich danke Lena Schömann, Martin Moszkowicz, Torsten Koch und dem gesamten Team von Constantin Film & Verleih für die tolle Zusammenarbeit und für die kreative Freiheit, die Ihr mir seit Jahren schenkt. Ich freue mich auf die Verlängerung mit Euch!"