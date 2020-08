Deutschland war schon immer eher ein Land der TV-Importe - doch hin und wieder gelingt auch ein Export-Erfolg, so wie nun Studio Hamburg mit dem von Autorin Mizzi Meyer erdachten "Tatortreiniger". Schon Anfang des Jahres ließ die BBC eine Pilotfolge für die Adaption unter dem Namen "The Cleaner" drehen - und die fiel so überzeugend aus, dass nun eine komplette erste Staffel mit insgesamt sechs Folgen in Auftrag gegeben wurde.

Statt Bjarne Mädel alias Schotty übernimmt darin der Greg Davies alias Paul "Wicky" Wickstead die Hauptrolle und ist mit seinem blauen Pick-up-Truck im englischen Shropshire zur Stelle, wenn es darum geht, Tatorte von grässlichen Spuren grässlicher Taten zu reinigen - und dabei immer wieder aufs neue ganz spezielle Bekanntschaften zu machen und die Untiefen des Alltags auszuloten. Produziert werden die sechs 30-Minüter von der britischen Tochter von Studio Hamburg.

Aktuell befindet man sich in der Drehbuch-Entwicklung, die Dreharbeiten sind dann für Ende des Jahres vorgesehen. Greg Davies ist dabei nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch an der Entwicklung der Geschichten beteiligt. So entstehen auf Basis der Formatidee von Ingrid Lausund alias Mizzi Meyer für die britische Version eigenständige Geschichten und Storylines, in die Greg Davies seinen eigenen, britischen Humor einbringen soll.

Michael Lehmann, Vorsitzender Geschäftsführer der Studio Hamburg Production Group: "Wir freuen uns sehr, dass die Studio Hamburg UK die BBC One von dieser außergewöhnlichen Formatidee überzeugen konnte und nun explizit für den britischen Markt eigenständige Geschichten entwickelt. Das britische Publikum wird den bekannten und gefeierten Stand-up Comedian Greg Davies auch für diese Rolle lieben, davon sind wir überzeugt."

Vivien Muller-Rommel, Produzentin und Geschäftsführerin von Studio Hamburg UK: "Greg Davies war von Anfang an unsere Traumbesetzung für 'The Cleaner' und wir freuen uns sehr, dass wir ihn auch als Autoren für unsere neue Serie gewinnen konnten. Wir sind sehr stolz BBC One, den Heiligen Gral britischer Komödien, an Bord zu haben und freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit. Zu Zeiten einer globalen Pandemie brauchen wir alle mehr Komödien. Zum Glück trägt unser Protagonist schon von Haus aus Maske."

Shane Allen, Comedy-Chef bei BBC One: "Greg hat diese erfolgreiche Sitcom für das britische Publikum hervorragend neu positioniert. Wicky ist ein durch und durch anständiger Jedermann, dessen wechselnde Arbeitsaufträge die Situationskomik immer wieder auf die Spitze treiben und seinen Moralkodex stets von Neuem auf die Probe stellen. Wie bei BBC‘s 'Ghosts' und 'The Goes Wrong Show' sind wir daran interessiert, außergewöhnliche Ideen zu unterstützen, die mit den Gestaltungsmitteln für das Mainstream-Publikum von BBC One spielen und die Sitcom in ein unerwartetes neues Setting versetzt."

Und Greg Davies selbst lässt in seinem Statement wissen: "Als junger Mann erzählte ich einem Berufsberater, dass ich für meinen Lebensunterhalt entweder Blut aufwischen oder Komiker werden will. Er sagte mir mit einem Kichern, dass beides keine richtigen Jobs seien und ich erwägen solle, einen Beruf zu erlernen. Nun, jetzt lacht er nicht mehr, oder?!*" - mit der Sternchenanmerkung "*leider ist er tot."