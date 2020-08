Bei RTL setzt man derzeit verstärkt auf spätabendliche Unterhaltung: Nachdem man gerade erst bekannt gegeben hat, dass man Amira und Oliver Pocher ab Mitte September nicht nur donnerstags, sondern zusätzlich auch sonntags auf Sendung schicken wird - dann allerdings nicht live, sondern bereits donnerstags voraufgezeichnet - ist nun auch klar, dass es ab Oktober am späten Freitagabend frische Folgen von "Darf er das? Live! Die Chris Tall Show" geben wird.

Zu sehen gibt es das neuen Ausgaben wie gewohnt jeweils gegen 23 Uhr. Die Staffel fällt dabei länger aus als zuletzt: Derzeit verkauft man bereits Tickets für neun Ausgaben, die somit bis Ende November im Programm sein werden. "Darf er das?" lief erstmals im Herbst 2018, damals noch voraufgezeichnet am späten Abend. Seit der zweiten Staffel im Herbst 2019 wird die Sendung live ausgestrahlt. Zuletzt lief sie Anfang des Jahres. Der Erfolg ist dabei wenig überraschend stark vom Vorlauf abhängig - in der Spitze reichte es Anfang des Jahres nach dem Dschngelcamp für 24 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, der Tiefstwrt der Staffel lag aber auch bei nur knapp über 12 Prozent.

Die Sendung wird wie zuletzt üblich wieder vor Publikum produziert, das zwar bis zur Einnahme der Sitzplätze eine Maske tragen muss, dann aber in normalen Abständen zum Sitznachbarn sitzen wird. In NRW ist dies mit Verweis auf die "besondere Rückverfolgbarkeit" durch fest zugewiesene Platznummern und Registrierung aller Zuschauer erlaubt. Bei der RTL-Show "I can see your voice" hatte das Vorgehen jüngst zu Irritationen beim Publikum und Kritik geführt.