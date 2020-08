Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

In der vergangenen Woche haben wir schon ausführlich thematisiert, dass zeitversetzte Nutzung derzeit offenbar meist der Nachtwiederholung einer Sendung zugeschlagen wird statt der ursprünglichen Premieren-Ausstrahlung, was bei "Promi Big Brother" dazu geführt hat, dass die nächtlichen Sendungen in den endgültig gewichteten - und damit maßgeblichen - Quoten massive Aufschläge erfuhren, während die Erstausstrahlungen, auf die man eigentlich blickt, kaum profitierten. Nach der Abschaffung der Nachtwiederholungen zeigten sich die Auswirkungen schon am vorletzten Wochenende, nun liegen erstmals die endgültig gewichteten Quoten für eine volle Woche ohne Nachtwiederholungen vor - und führen nochmal vor Augen, wie erheblich die Auswirkungen auf die Quote sind.

Die Reichweite der Sendungen um 22:15 Uhr wurde dabei in der endgültigen Gewichtung um 170.000 bis 250.000 nach oben korrigiert, bei den beiden 20:15-Uhr-Ausgaben war der Anteil zeitversetzter Nutzung durch die frühere Sendezeit geringer, hier betrug die nachträgliche Aufwertung 100.000 Zuschauer. Das hat massive Auswirkungen auf die Marktanteile: Im Schnitt erreichten die Ausgaben um 22:15 Uhr in der vergangenen Woche nach endgültig gewichteten Zahlen rund 13 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe - im Vergleich zu den zunächst ausgewiesenen 11,1 Prozent nach vorläufigen Zahlen.

Zum Vergleich: Als es noch die Nachtwiederholungen gab, lag die Aufwertung bei den endgültig gewichteten Zahlen der 22:15 Uhr-Ausgaben im Vergleich zu den vorläufigen Werten nur bei 0,0 bis 0,2 Prozentpunkten. Zwar mag es einige gegeben haben, die zuvor die nächtliche Wiederholung aufgezeichnet haben - deren Anteil dürfte aber kaum ins Gewicht fallen. Die Zuordnung der zeitversetzten Nutzung zur Nachtwiederholung ist also unsinnig. Auch wenn die AGF nichts von einem "Fehler" wissen will, sondern von "Unschärfen" spricht (das ganze Statement finden Sie hier), dann ist kaum bestreitbar, dass diese "Unschärfen" zu massiven Verzerrungen führen, die im Sinne der Sender aber auch im Sinne der Glaubwürdigkeit der Quoten eher gestern als morgen behoben werden müssten.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Promi Big Brother 19.08.

22:14 1,61

(+0,25) 9,1%

(+1,1%p.) 0,67

(+0,16) 12,7%

(+2,5%p.) Promi Big Brother 20.08.

22:14 1,68

(+0,19) 10,2%

(+0,9%p.) 0,74

(+0,13) 15,9%

(+2,0%p.) Promi Big Brother 18.08.

22:14 1,63

(+0,19) 9,6%

(+0,9%p.) 0,73

(+0,14) 14,5%

(+2,2%p.) Promi Big Brother 22.08.

22:15 1,68

(+0,18) 8,6%

(+0,8%p.) 0,72

(+0,12) 12,9%

(+1,6%p.) Promi Big Brother 23.08.

22:20 1,68

(+0,17) 7,9%

(+0,7%p.) 0,63

(+0,11) 9,2%

(+1,4%p.) Die verrückte Welt der Hörnchen 17.08.

20:14 3,12

(+0,13) 11,2%

(+0,3%p.) 0,59

(+0,06) 8,2%

(+0,7%p.) Outlander 19.08.

21:24 0,99

(+0,12) 3,9%

(+0,4%p.) 0,37

(+0,01) 5,0%

(0,0%p.) Outlander 19.08.

20:14 1,04

(+0,10) 3,9%

(+0,4%p.) 0,39

(+0,01) 5,5%

(0,0%p.) Promi Big Brother 21.08.

20:14 1,87

(+0,10) 8,3%

(+0,3%p.) 0,86

(+0,06) 15,3%

(+0,7%p.) Promi Big Brother 17.08.

20:14 1,84

(+0,10) 7,5%

(+0,4%p.) 0,84

(+0,07) 12,8%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.08.-23.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Neben der ARD-Tierdoku "Die verrückte Welt der Hörnchen", deren Reichweite in der engültigen Wichtung noch um 130.000 nach oben gesetzt wurde, fällt ansonsten auch auf, dass die Telenovela "Sturm der Liebe" offenbar eine erhebliche zeitversetzte Nutzung (gemeint ist hier immer Aufzeichnungen etwa durch Festplattenrekorde, nicht aber Mediatheken-Abrufe, die hier nicht eingerechnet werden) erfährt. In der vergangenen Woche lag bei den endgültig gewichteten zahlen die Reichweite um 70.000 bis 160.000 Zuschauer höher als in den vorläufigen Zahlen. Besonders der Marktanteil bei den jüngeren Zuschauern wurd eerheblich nach oben gesetzt, an drei Tagen um über zwei Prozentpunkte. So kam "Sturm der Liebe" nach den endgültig gewichteten Quoten in der letzten Woche auf im Schnitt 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - im Vergleich zu den vorläufig ermittelten 7,9 Prozent. Bei "Rote Rosen" direkt davor gibt's einen solch deutlichen Effekt ebensowenig wie bei den täglichen Serien von RTL.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Promi Big Brother 19.08.

22:14 1,61

(+0,25) 9,1%

(+1,1%p.) 0,67

(+0,16) 12,7%

(+2,5%p.) Promi Big Brother 18.08.

22:14 1,63

(+0,19) 9,6%

(+0,9%p.) 0,73

(+0,14) 14,5%

(+2,2%p.) Promi Big Brother 20.08.

22:14 1,68

(+0,19) 10,2%

(+0,9%p.) 0,74

(+0,13) 15,9%

(+2,0%p.) Promi Big Brother 22.08.

22:15 1,68

(+0,18) 8,6%

(+0,8%p.) 0,72

(+0,12) 12,9%

(+1,6%p.) Promi Big Brother 23.08.

22:20 1,68

(+0,17) 7,9%

(+0,7%p.) 0,63

(+0,11) 9,2%

(+1,4%p.) Einmal Camping, immer Camping 23.08.

18:11 1,21

(+0,07) 6,3%

(+0,3%p.) 0,44

(+0,05) 9,2%

(+1,1%p.) Mein Traumhaus am Meer

17.08.

23:20 0,45

(+0,04) 4,0%

(+0,3%p.) 0,17

(+0,04) 5,3%

(+1,0%p.) Markus Lanz 19.08.

23:16 1,41

(+0,10) 12,3%

(+0,4%p.) 0,22

(+0,04) 6,3%

(+0,9%p.) Promi Big Brother 17.08.

20:14 1,84

(+0,10) 7,5%

(+0,4%p.) 0,84

(+0,07) 12,8%

(+0,8%p.) RTL Aktuell 19.08.

18:44 2,55

(+0,04) 15,0%

(+0,1%p.) 0,61

(+0,04) 16,5%

(+0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.08.-23.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bei den größeren Korrekturen nach unten fällt die "Tagesschau" vom Samstag auf, deren Reichweite nachträglich um 170.000 nach unten korrigiert wurde, auch am Freitag bekam die "Tagesschau" 90.000 Zuschauer aberkannt. Generell sind es meistens Nachrichtensendungen, deren Reichweite in den endgültig gewichteten Zahlen etwas geringer ausfallen als in den vorläufigen Werten.

Größte Verluste* bei Reichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Tagesschau 22.08.

19:59 4,25

(-0,17) 19,6%

(-0,8%p.) 0,98

(-0,07) 19,9%

(-1,5%p.) Tagesschau 21.08.

20:00 3,69

(-0,09) 16,4%

(-0,6%p.) 0,61

(-0,02) 12,0%

(-0,6%p.) heute 19.08.

18:59 3,44

(-0,06) 18,9%

(-0,4%p.) 0,25

(-0,00) 6,5%

(-0,2%p.) heute 18.08.

18:59 3,75

(-0,05) 18,8%

(-0,3%p.) 0,35

(-0,00) 7,8%

(-0,1%p.) heute journal 17.08.

21:44 4,46

(-0,05) 17,5%

(-0,4%p.) 0,63

(-0,00) 9,0%

(-0,3%p.) Tagesschau 19.08.

20:00 4,15

(-0,04) 17,5%

(-0,3%p.) 0,88

(-0,00) 15,3%

(-0,2%p.) heute / Wetter 23.08.

18:59 3,77

(-0,04) 17,4%

(-0,3%p.) 0,42

(-0,01) 7,9%

(-0,3%p.) Terra Xpress: Unsere kleine Insel und die Sehnsucht n.d.Meer 23.08.

18:27 2,09

(-0,04) 11,2%

(-0,2%p.) 0,26

(-0,04) 5,5%

(-0,7%p.) heute 21.08.

18:59 3,18

(-0,03) 17,5%

(-0,4%p.) 0,26

(-0,03) 6,6%

(-0,7%p.) RTL Aktuell 18.08.

18:44 3,20

(-0,03) 17,2%

(-0,2%p.) 0,87

(-0,01) 20,3%

(-0,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.08.-23.08.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de