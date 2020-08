In Großbritannien hat Channel 4 zwischen 2015 und 2019 vier Staffeln der Sitcom "Catastrophe" ausgestrahlt. Alle Staffeln sind hierzulande bislang bei Prime Video zu sehen gewesen, nun gibt es aber auch einen Termin für die Free-TV-Premiere. So wird One die insgesamt 24 Folgen ab dem 15. Oktober immer donnerstags ab 22 Uhr ins Programm nehmen. Bereits eine Woche zuvor, ab dem 8. Oktober, stehen die ersten Folgen auch in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

Hinter der Serie stehen Sharon Horgan und Rob Delaney, die "Catastrophe" nicht nur entwickelt und geschrieben haben, sondern auch in Hauptrollen zu sehen sind. Die beiden haben als Rob Norris und Sharon Morris ein One-Night-Stand in London, aus dem sich eine Affäre entwickelt. Allerdings ist er Amerikaner und sie Irin, die beiden leben also eigentlich in unterschiedlichen Ländern. Doch als Sharron plötzlich merkt, dass sie von Rob schwanger ist und das Kind behalten will, lässt er sich nach London versetzen. Die neue Situation ist für beide nicht einfach, schließlich kennen sich die werdenden Eltern kaum.

Ebenfalls zu sehen in "Catastrophe" ist die mittlerweile verstorbene Carrie Fisher. Sie verkörpert Robs Mutter Mia - und sie ist gar nicht einverstanden mit der Beziehung, die ihr Sohn da als über Kopf beginnt.