Nun zahlt sich aus, dass man sich bei Joyn schon vor der Auswertung im Free-TV bei ProSieben in diesem Frühjahr entschieden hat und die Serie "Check Check" um eine zweite Staffel verlängert hat. So liefen die Dreharbeiten nämlich schon im Anfang des Jahres, also vor den rigiden Corona-Maßnahmen. Das sorgt auch dafür, dass es nun ziemlich genau ein Jahr nach der Premiere der ersten Staffel ohne weitere Verzögerung mit den neuen Folgen der zweiten Staffel weitergehen kann.

Genauer gesagt meldet sich die Serie am 15. Oktober 2020 im Bezahl-Bereich Joyn Plus+ mit neuen Folgen zurück. Die erste Staffel war im vergangenen Jahr noch frei verfügbar gewesen - was schon allein damit zu erklären ist, dass es den kostenpflichtigen Bereich damals noch gar nicht gab. Auch die alten Folgen der ersten Staffel sind online inzwischen aber nur noch für zahlende Kundschaft verfügbar. Dafür gibt's diesmal alle acht Folgen auf einen Schlag, im vergangenen Jahr veröffentlichte Joyn die Folgen noch wöchentlich im Doppelpack.

Auch wenn die neue Staffel nicht die Corona-Situation berücksichtigt: In wirtschaftlichen Schwierigkeiten war der Simmeringer Flughafen ja bekanntlich schon vorher. Das hat sich auch in der 2. Staffel nicht gebessert, die Belegschaft arbeitet in Kurzarbeit. Die Security-Truppe bestehend aus Jan (Klaas Heufer-Umlauf), Ertu (Kailas Mahadevan), Harald (Jan Georg Schütte), Ingrid (Petra Kleinert) und Samira (Sara Fazilat) gründet daher das neue Unternehmen "Safe Air", um die mehr oer weniger vorhandene Sicherheitskompetenz vom Flughafen auf ganz Simmering auszuweiten. Ob bei einem politischen Wahlkampf, einem angestaubten Schönheitswettbewerb oder der nächtlichen Nachbarschaftshilfe - "Safe Air" dringt in ganz neue Einsatzgebiete vor. Und dann gibt's noch die neue Flughafen-Mitarbeiterin Victoria (Antonia Bill), die für reichlich Unruhe in der Belegschaft sorgt - und an der Jan großes Interesse zeigt, wie auch Flughafen-Chefin Sabine (Doris Golpashin) nicht entgeht.

Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin von Joyn: "Vom Provinzflughafen mitten ins Herz der Fans - die Chaos-Truppe von 'Check Check' ist letztes Jahr sofort zum Zuschauerliebling auf Joyn avanciert. Wir freuen uns sehr darauf, mit der zweiten Staffel an diesen Erfolg anzuknüpfen." Während sich Joyn mit den Abrufzahlen sehr zufrieden zeigte, funktionierte die Ausstrahlung im Free-TV nicht gut. Im Schnitt lag der Marktanteil nur bei etwas mehr als 6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Trotzdem will ProSieben auch die zweite Staffel im kommenden Jahr zeigen.

Produziert wird die zweite Staffel von der Florida Film GmbH, Produzenten sind Lars Jessen, der auch Regie führt, sowie Klaas Heufer-Umlauf. Lena Krumkamp ist Head-Autorin der Serie, die redaktionelle Verantwortung liegt bei Solveig Willkommen.