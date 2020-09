Der Deutsche Comedypreis wird in diesem Jahr nicht nur erstmals bei Sat.1 statt RTL laufen, sondern erfährt auch sonst eine tiefgreifende Veränderung: Hatte bislang eine Jury über die Preisträger abgestimmt, so liegt die Wahl der Sieger nun allein in der Hand des Publikums, das seine Stimme ab sofort online unter voting.deutscher-comedypreis.de abgeben kann - allerdings erst nach einer Registrierung, womit man allzu starke Manipulationen vermeiden will. Eine Vorauswahl haben die Macher aber sehr wohl getroffen - und diese Nominierungen in den insgesamt neun Kategorien nun bekannt gegeben.

Die Kategorie "Beste Comedyserie" wird dabei von Joyn-Produktionen dominiert: "Frau Jordan stellt gleich", "Jerks" und auch "Slavik - Auf Staats Nacken" gehen an den Start. Letzteres ist eine Serie mit dem Influencer Slavik Junge - und auch wenn sie vielen gar nicht bekannt sein dürfte, hat sie aufgrund dessen großer Followerschaft gar keine so schlechten Chancen auf die Auszeichnung. Neben den genannten Serien sind außerdem "Andere Eltern" von TNT Comedy und die Sat.1-Serie "Think Big!" nominiert. Im vergangenen Jahr hatte sich hier übrigens "Jerks" durchgesetzt.

Im Bereich Comedy-Show heißt die Titelverteidigerin Carolin Kebekus, nur dass sie nun mit ihrer neuen "Carolin Kebekus Show" nominiert ist und nicht mehr mit "PussyTerror TV". Auch sonst gibt's im Show-Bereich viel öffentlich-rechtliches: "Chez Krmöer" vom RBB und das "World Wide Wohnzimmer" von funk, zudem gehen noch "Darf er das? Die Chris Tall Show" und "Luke! Die Greatnightshow" ins Rennen. Als beste Satire-Show sind mit der "heute-show", "Mann, Sieber!" und Pufpaffs "Noch nicht Schicht" ausschließlich öffentlich-rechtliche Produktionen nominiert.

Nachdem man die Geschlechtertrennung in der persönlichen Kategorie "Beste Komikerin/Bester Komiker" zuletzt aufgehoben hatte, werden diese beiden Preise nun wieder getrennt vergeben. Vorjahres-Sieger Luke Mockridge tritt gegen Chris Tall und Felix Lobrecht an. Bei den Frauen sind Carolin Kebekus (die schon 5 Preise in dieser Kategorie gewonnen hat, Martina Hill (die auch schon vier Comedypreise hat, allerdings als Beste Schauspielerin) sowie Hazel Brugger, die 2017 als Beste Newcomerin ausgezeichnet wurde, nominiert.

Apropos beste Newcomerin/bester Newcomer: Der Preis wird auch weiterhin verliehen, anders als bislang gibt es aber Nominierungen und ebenfalls eine Publikumsabstimmung. Auf der Nominierungsliste finden sich Maria Clara Groppler, Simon Pearce und Simon Stäblein. Und dann gibt's noch einen weiteren persönlichen Preis für die beste Moderation, wo sich Luke Mockridge, Oliver Pocher und Ralf Schmitz auf der Nominiertenliste wiederfinden.

Neben der klassischen Kategorie "Beste Sketch-Comedy", in der die "Martina Hill Show" (Sat.1), "Kroymann" (Das Erste) und "Phil Laude" (funk) nominiert sind, rundet eine neue Auszeichnung für Comedy-Podcasts das Feld ab. Hier gab's Nominierungen für "Baywatch Berlin", "Fest & Flauschig" und "Gemischtes Hack".

Der Nominierungszeitraum umfasste die Sendungen vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020. Verliehen wird der Deutsche Comedypreis am 2. Oktober live in Sat.1.

