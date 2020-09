Fox hat die Ausstrahlung der britischen Dramedy-Serie "Gap Year" angekündigt. Die erste und einzige Staffel wird ab dem 3. November immer dienstags um 21 Uhr beim Sender zu sehen sein. Fox bietet die Serie wahlweise im englischen Original oder in der deutschen Synchronfassung an. Nach acht Wochen ist dann schon wieder Schluss, E4, wo die Serie in Großbritannien 2017 lief, hatte sich nach der ersten Staffel gegen eine Fortsetzung entschieden.

In "Gap Year" reisen der altkluge Philosophiestudent Dylan (Anders Hayward) und sein Kumpel Sean (Ade Oyefeso) mit dem Rucksack durch Asien. In Peking treffen die Jungs auf die streberhafte May (Alice Lee) und Partyanimal Ashley (Brittney Wilson), die den seltsamen aber grundsympathischen Greg (Tim Key) im Schlepptau haben. Schnell freunden sich die ungleichen Reisenden an und starten gemeinsam den Trip ihres Lebens. Ob beim Camping an der Chinesischen Mauer, auf einer legendären Full-Moon-Party oder beim Trekking durch dichten Dschungel - auf die Fünferbande warten jede Menge spektakuläre Abenteuer, faszinierende Menschen und unvergessliche Erfahrungen.