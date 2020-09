Sky wird am 2. November die US-Miniserie "The Comey Rule" ab 20:15 Uhr bei Sky Atlantic ausstrahlen. Die Serie basiert auf dem Buch "Größer als das Amt" ("A Higher Loyalty") von Ex-FBI-Director James Comey, der 2017 von US-Präsident Donald Trump gefeuert wurde. Inhaltlich geht es um die turbulenten Ereignisse rund um die Präsidentschaftswahlen 2016 und deren Nachwirkungen, die die USA bis heute immer weiter spalten. Anlässlich der US-Wahlen gibt es vom 2. bis 8. November zudem eine Sonderprogrammierung mit Serien-Marathons bei Sky.

So zeigt der Sender in dieser Zeit viele Folgen von "Veep – Die Vizepräsidentin", "Madam President", "The Loudest Voice", "Who Is America?", "House of Cards", "The Newsroom", "Show Me A Hero" und "The Brink – Die Welt am Abgrund". Hinzu kommen neue Episoden der Animationsserie "Our Cartoon President" und Filme wie zum Beispiel "Game Change - Der Sarah-Palin-Effekt", "Path to War - Entscheidung im weißen Haus", "Krieg im Pentagon" und "Truman". Auch Dokus wie "Kill Chain: The Cyber War on America's Elections", "After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News", "Agents of Chaos" und "Hillary" werden dann ausgestrahlt.

Darüber hinaus hat Sky für den Oktober die Ausstrahlung der zweiten und finalen Staffel der Familien-Sitcom "Single Parents" angekündigt. Staffel eins startete ja erst Ende Juli, den zweiten Durchlauf wird man dann ab dem 15. Oktober immer donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen ausstrahlen. In den neuen Folgen haben die alleinerziehenden Eltern Zeit für Privates, weil die Kinder über die Sommerferien nicht zu Hause sind. Angie (Leighton Meester, "Gossip Girl") will ihrem Ex die "längste E-Mail aller Zeiten" schreiben, um endlich reinen Tisch zu machen. Will (Taran Killam) unternimmt all seine mit Angie geplanten Sommer-Aktivitäten nun mit Tracy Freeze (Jama Williamson). Douglas und Poppy (Brad Garrett, Kimrie Lewis) gehen auf ihr erstes Date. Aber aus irgendeinem Grund lässt Douglas sie sitzen.