Pierre M. Krause, der schon seit 2003 die nach ihm benannte Late-Night-Show im SWR Fernsehen moderiert, meldet sich Ende des Monats auf einem neuen Sendeplatz im Programm zurück. Statt wie zuletzt dienstags gibt's neue Folgen der Show ab dem 27. September immer am Sonntagabend um 22:50 Uhr, wo die Sendung dann im Doppelpack mit "Walulis Woche", das im Anschluss ab 23:20 Uhr zu sehen sein wird, den neuen Late-Night-Sonntag des SWR bildet. Online gibt's die aktuelle Folge jeweils schon etwas früher ab 21 Uhr zu sehen, und zwar nicht nur in der Mediathek, sondern auch im Youtube-Channel sowie auf der Facebook-Seite des Formats.

Generell will man diese Kanäle künftig zudem stärker mit exklusiv fürs Web produzierten Inhalten bespielen. Immer donnerstags um 20 Uhr erscheint dort nun ein "Web-Exclusive", für das sich Krause prominente Unterstützung an seine Seite holt. Zum Auftakt in der vergangenen Woche gab's ein Video mit Friedrich Liechtenstein als skrupellosen Medienmanager, der Pierre im Internet ganz groß machen will. In kommenden Web-Exclusives spaziert Pierre M. Krause mit Harald Schmidt durch die Kölner Altstadt und lässt sich die spezifischen Tücken der dortigen Parkhäuser erklären, holt Ingo Zamperoni direkt nach den "Tagesthemen" am Studio für ein Feierabendbier ab oder trifft 90er-Ikone Jasmin Wagner in den Weinkellern der Pfalz.