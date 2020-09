Nutzer von Pluto TV können den werbefinanzierten Streamingdienst ab sofort auch über einen Webbrowser nutzen. Das hat ViacomCBS, zu dem Pluto TV gehört, jetzt angekündigt. Unterstützt werden alle gängigen Browser. Zusätzlich ist Pluto TV für seine deutschsprachigen Zuschauer über Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Sky Ticket und als mobile App im App Store und Google Play Store verfügbar.

"Wir sind stolz, dass wir unsere Verfügbarkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie auf der ganzen Welt in den letzten zwei Jahren stetig erweitern konnten", erklärt Olivier Jollet, Senior Vice President Emerging Business EMEAA, ViacomCBS Networks International. "Um unseren Service für unsere Nutzer noch attraktiver zu machen, bieten wir jetzt ein viel gefragtes Feature an – den direkten Zugang über das Web. Jeder, der unterwegs in unsere Premium-Kanäle eintauchen möchte, kann dies einfacher und bequemer tun als je zuvor." Pluto TV ist werbefinanziert, die Nutzer müssen sich für die Nutzung auch nicht anmelden. Derzeit bietet man seinen Nutzern mehr als 75 Live-Channels an, die ein lineares Programm ausstrahlen. Neben Inhalten von MTV, Nickelodeon und Comedy Central gibt es auch themenspezifische Kanäle zu Themen wie Food, Filme oder Fitness.