Die Gewinner der Fördertopfausschreibung 2020 sind Vanessa Aab, Wolfgang Adenberg, Susanne Beck, Miriam Dehne, Kati Faude, Florian Gärtner & Robert Löhr, Maria Hinterkoerner, Marco Klingspohn, Axel Staeck und Anke Winschewski. Sie erhalten nun 7.500 Euro in zwei Raten und entwickeln in den kommenden drei Monaten ein Exposé. Eine "lobende Erwähnung" erhielt darüber hinaus eine Idee von Ben Zwanzig und Marvin Machalett, sie geht aber nicht in die Weiterentwicklung.

Aufgerufen hatte ProSiebenSat.1 im Juni zur Einsendung von "Leuchtturm-Ideen" für Sat.1 und ProSieben. Gesucht wurden Eventmovies oder Eventserien, die der Primetime der beiden Sender "neue Erzähl-Impulse" geben sollten."Die ausgewählten Gewinnerprojekte sind vielversprechend", sagt Stefan Gärtner, SVP Koproduktion & Filmpolitik der ProSiebenSat.1 TV Deutschland und Geschäftsführer SevenPictures Film GmbH jetzt. "Entsprechend erwartungsvoll sehen wir der Zusammenarbeit mit den Autorinnen und Autoren und der gemeinsamen Weiterentwicklung der Exposés entgegen. Besonders freut mich, dass so viele Autorinnen unter den Gewinner*innen sind."





VDD-Vorstand Uwe Petzold und Geschäftsführer Jan Herchenröder sagen: "Angesichts der Corona-Krise und ihrer weiterhin unabsehbaren Folgen für die TV-Produktion und damit auch für Autorinnen und Autoren ist die Ausschreibung des Exposé-Fördertopfs eine erfreuliche und hilfreiche Konstante. Die Suche nach TV-Events konnte dabei neue kreative Perspektiven eröffnen. Bemerkenswert ist, dass neben etablierten, verstärkt jüngere Autorinnen und Autoren an der Ausschreibung teilnehmen und die Chance zur Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit den Redaktionen nutzen."