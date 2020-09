Sky will seinen Zuschauern in den kommenden Wochen und Monaten mehr Doku-Inhalte anbieten, das hat der Sender jetzt angekündigt. Dazu führt man nun das Label "Dein Doku Donnerstag" ein. Künftig soll es immer donnerstags um 21 Uhr auf Sky Bundesliga oder Sky Sport eine aktuelle Sportdoku zu sehen geben. Los geht’s bereits am heutigen Donnerstag mit der Dokumentation "Hansi Flick – In 36 Spielen zur Legende" über den aktuellen Bayern-Trainer.

Am 17. September startet die saisonbegleitende Dokumentation "24/7 FC" mit exklusiven Einblicken über den 1. FC Köln. Dafür ist Sky eine Kooperation mit dem Verein eingegangen. Die Folgen werden komplett von der Flutlichtfilm OHG produziert, das Unternehmen verantwortet auch schon seit Jahren das Club-TV des FC. Kritisches über den Verein ist damit wohl nicht zu erwarten. "Die Jungs, die 24/FC produzieren, gehören zum engsten Kreis um die Mannschaft – und dieses gegenseitige Vertrauen sieht man in jeder Szene", sagt Köln-Geschäftsführer Horst Heldt und unterstreicht diese These damit.

Wir wollen näher an die Klubs.

Jacques Raynaud, Sport- und Vermarktungschef Sky

Ähnlich wie bei der Kooperation mit Werder Bremen stellt der 1. FC Köln Sky weiteres Material zur Verfügung, das der Sender seinen Kunden auf Sky Q und auf skysport.de sowie in der Sky Sport App anbietet. Jacques Raynaud, Sport- und Vermarktungschef Sky, erklärte am Donnerstag bei einem Pressegespräch, dass es das Ziel sei, mit allen Vereinen entsprechende Deals zu schließen. "Wir wollen näher an die Klubs", so Raynaud. Bei den Dokus am Donnerstag wird man sich auf den Fußball fokussieren. Es seien aber auch bereits Filme geplant, in denen es um die Formel 1 oder Handball geht. Das Vorhaben, künftig regelmäßig aktuelle Dokus zu zeigen, bezeichnet Raynaud als "Kraftakt".





Darüber hinaus hat Sky mit Dennis Aogo und Benedikt Höwedes zwei neue Experten für seine Fußball-Berichterstattung angekündigt. Erst vor wenigen Tagen wurde ja außerdem bekannt, dass man den ehemaligen Trainer Martin Schmidt verpflichtet hat. Alle drei sollen vor allem bei den Bundesliga-Übertragungen von Sky zum Einsatz kommen. Weiterhin mit dabei sind Lothar Matthäus und Dietmar Hamann. Während Matthäus zusammen mit Moderator Sebastian Hellmann weiterhin das Topspiel der Woche als Experte begleiten wird, kommt Hamann am Samstagnachmittag zum Einsatz.

Spieltags-Ausblick am Freitag

Neu geholt hat man außerdem den Journalisten und Klopp-Biograf Raphael Honigstein. Er wird künftig als Experte bei den Premier-League-Übertragungen zu sehen sein. Zusammen mit Florian Schmidt-Sommerfeld wird Honigstein im Wechsel mit René Adler und Mladen Petric seine Einschätzungen beim "Match of the week" liefern. Zudem wird Honigstein auch mehrere Premier League Spiele von vor Ort begleiten. Bei der Berichterstattung zur 2. Bundesliga ist Torsten Mattuschka neu, er wird als Experte und Co-Kommentator beim Topspiel am Montagabend zum Einsatz kommen.

Für die Spiele am Freitagabend besitzt Sky bekanntlich nicht die Rechte. Künftig will man daher ab 21 Uhr mit "Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau" in den Spieltag starten. Darin gibt man einen Überblick über das Bundesliga-Wochenende, moderiert wird die Sendung von Britta Hofmann. Zusammen mit U20-Nationaltrainer Manuel Baum und Experte Erik Meijer beleuchtet sie die anstehenden Partien. Bereits bekannt war, dass Sky seinem Fußball-Talk "Sky 90" einen neuen Sendeplatz gibt und das Format künftig gegen den "Doppelpass" antreten lässt.