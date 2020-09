Till Weigel hat in "Unter uns" schon so einiges erlebt, seit Folge eins gehört er zu den Bewohnern der Schillerallee. Aber auch hinter den Kulissen sorgt die Rolle immer wieder für Schlagzeilen. Zunächst verkörperte Stephen Dürr Weigel zwischen 1994 und 1996. Seit dem Jahr 2000 steht Ben Ruedinger als Till Weigel vor der Kamera - aber auch diese Zeit endet jetzt. Wie RTL nämlich bekanntgegeben hat, wird der Schauspieler aussteigen, um sich neuen Projekten zu widmen.

Weil man beim Sender die Figur aber behalten wollte, musste man sich nach einem neuen Schauspieler umsehen - und den hat man nun gefunden. Constantin Lücke übernimmt den Job und ist künftig in "Unter uns" als Till Weigel zu sehen, seinen ersten Auftritt hat er in der Folge, die bei RTL am 24. September gezeigt wird. "Ich bin sehr stolz darauf, jetzt ein neues Mitglied der 'Unter uns'-Familie zu sein und dass ich diese so starke und wichtige Hauptrolle fortführen und weiterentwickeln darf. Meine beiden Vorgänger in der Till-Rolle haben zwar schon unfassbar viel erlebt in den letzten 25 Jahren – von Leukämie bis zu der Geschichte mit den vertauschten Babys – aber: Das war noch lange nicht alles", sagt Lücke.

Die Story, mit der RTL und UFA Serial Drama den neuen Schauspieler in die Serie einführen, klingt ein wenig wie der Plot eines B-Movies. Till wird in einen schweren Unfall verwickelt und von einem Auto erfasst. Eine Zeit des Bangens für die Bewohner*innen der Schillerallee bricht an: Wird Till überleben? Schließlich erwacht er aus dem Koma, doch Till hat sich verändert. Kurz darauf erklärt der neue Till seiner Ex Eva (Claudelle Deckert) den Krieg.





RTL-Redakteurin Katharina Katzenberger sagt über den Schauspielerwechsel: "Im Namen der gesamten Redaktion danke ich Ben Ruedinger für 20 Jahre Till Weigel. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass er sich nach so vielen Jahren bei 'Unter uns' neuen Herausforderungen stellen möchte. Wir alle wünschen Ben viel Erfolg bei seinen nächsten Projekten." UFA-Produzent Guido Reinhardt ergänzt: "Mit Constantin Lücke einen weiteren tollen und erfahrenen Schauspieler gefunden zu haben, der der Figur Till Weigel nun ein neues Gesicht verleihen wird, freut uns sehr. Wir heißen Constantin herzlich in der 'Unter uns'-Familie Willkommen! Und ich kann versprechen, dass uns viele neue und spannende Geschichten rund um Till und die Familie Weigel erwarten."