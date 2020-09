am 10.09.2020 - 17:16 Uhr

Nach zwei Ausstrahlungen hat Vox nun bereits genug von seinem neuesten Generationen-Experiment "Altes Haus sucht Mitbewohner": Angesichts der enttäuschenden Quoten - zum Auftakt lag der Marktanteil schon bei weniger als 5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, in Woche 2 wurde nur noch mit Mühe die 4-Prozent-Marke übersprungen, und auch insgesamt waren nur rund eine dreiviertel Million Zuschauer dabei - verschwindet das Format mit sofortiger Wirkung aus dem Programm.

Das Experiment sollte gewissermaßen zwei Probleme auf einen Schlag lösen: Die Einsamkeit älterer Personen und die Wohnungsnot Jüngerer. In dem Format trafen deshalb Senioren, die mittlerweile alleine in einer großen Immobilie Leben auf Jüngere, die auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum in der Stadt sind. Nach einem Speed-Dating wohnen sie fünf Tage auf Probe zusammen und erkennen im besten Fall, dass die ungewöhnliche Wohngemeinschaft Vorteile für beide bietet.

Die durch die Absetzung entstehende Lücke füllt Vox mit seiner Allzweckwaffe "Goodbye Deutschland", das in den kommenden Wochen dienstags um 20:15 Uhr sogar mit neuen Folgen im Programm sein wird. An der Ausstrahlung der nachfolgenden Dokusoap "Das Beste für mein Kind - Wir erziehen anders" hält Vox unterdessen fest, obwohl die Quoten auch dort nur wenig besser waren.