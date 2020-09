RTLzwei wird im Oktober die zehnte Staffel der Zombieserie "The Walking Dead" ausstrahlen. Los geht’s am Freitag, den 2. Oktober. Ab 23:05 Uhr sind dann gleich drei Folgen zu sehen. Die dritte Episode ist also erst gegen 2 Uhr in der Nacht zu Ende. Und auch bei den weiteren Folgen der Staffel drückt RTLzwei aufs Tempo: Sie laufen in den Tagen danach, pro Tag werden jeweils drei Folgen am späten Abend ausgestrahlt.

Anders als bei den letzten Staffeln umfasst der zehnte Durchlauf der Zombieserie bislang nur 15 Folgen. Die 16. Folge, die eigentlich das Staffelfinale bilden sollte, wurde im Frühjahr von AMC wegen des Coronavirus verschoben - in den USA ist sie Anfang Oktober zu sehen. Darüber hinaus hatte der US-Sender die zehnte Staffel aber noch um sechs weitere Folgen verlängert - diese wird es dann entsprechend später bei RTLzwei zu sehen geben. Erst einmal strahlt Fox sie hierzulande im Pay-TV aus.

Für RTLzwei war die Zombieserie zuletzt kein großer Erfolg mehr, immer wieder liefen die Folgen unter dem Senderschnitt. Von einstigen Erfolgen, als bei der Free-TV-Premiere mehr als zehn Prozent Marktanteil drin waren, ist die Produktion zuletzt weit entfernt gewesen.





Am Donnerstag hat AMC das Ende von "The Walking Dead" bekanntgegeben. Im Jahr 2022 soll nach der dann elften Staffel Schluss sein, wobei diese deutlich länger sein wird als die bisherigen Staffeln (DWDL.de berichtete). In den vergangenen Jahren waren auch bei AMC die Quoten von "The Walking Dead" stark rückläufig, dennoch ist die Serie weiterhin ein großer Erfolg. Inzwischen wurden insgesamt vier Spin-Offs angekündigt, eins davon läuft bereits seit 2015. Außerdem wird es mehrere Filme mit Andrew Lincoln aka Rick Grimes geben.