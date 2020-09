am 14.09.2020 - 16:57 Uhr

Die Corona-Pandemie macht erfinderisch: Ab sofort finden die Castings von "Deutschland sucht den Superstar" statt - und zwar auf einem Schiff. An diesem Montag sind Dieter Bohlen und seine neuen Jury-Kollegen Michael Wendler, Maite Kelly und Mike Singer in Mainz an Bord der "Blue Rhapsody" gegangen, die bis zum 27. September auf dem Rhein nach Duisburg fahren wird.

Die nächsten Anlegepunkte der "Blue Rhapsody" sind Oberwesel, Boppard, Braubach, Koblenz, Andernach, Linz am Rhein, Königswinter, Köln, Düsseldorf und Duisburg. Begleitet wird die schwimmende "DSDS"-Location vom Hotelschiff "Oscar Wilde", auf dem die Crew und die Jury während der Reise wohnen. Zumindest zum Start dürfte die Wahl der ungewöhnlichen Location aufgehen: In den kommenden Tagen sind noch einmal sommerliche Temperaturen angesagt.

"Als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich, ich bin in der Südsee", lässt sich Dieter Bohlen zitieren, "die Sonne ging auf, das Wasser schimmerte, dieses tolle Schiff… Wir freuen uns auf die Kandidaten. Es sollen unheimlich lustige Typen dabei sein. Entertainment ist alles, wir wollen lachen und Spaß haben."

Produziert wird die nunmehr 18. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" wie gewohnt von UFA Show & Factual. Die Ausstrahlung soll Anfang 2021 erfolgen. Zunächst mal ist Dieter Bohlen jedoch ab Oktober in den neuen Folgen von "Das Supertalent" zu sehen, die ebenfalls unter besonderen Corona-Bedingungen entstehen. In der Show sitzen die Juroren nun an Einzelpults und auch die Zahl der Studio-Zuschauer wurde massiv reduziert.