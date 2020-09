am 15.09.2020 - 08:00 Uhr

Seit mehr als einem Jahr müssen Fans von "Jerks" bereits auf die neuen Folgen der Serie warten - und schon seit einiger Zeit ist klar, dass die vierte Staffel erst im kommenden Jahr bei Joyn zu sehen sein wird. Zumindest die Dreharbeiten haben jetzt allerdings begonnen. Die gute Nachrich: Neben den zehn neuen Episoden entsteht in Potsdam auch noch eine Spezial-Folge, die bereits Ende des Jahres auf der Streaming-Plattform zu sehen sein wird.

"Es wird die beste Staffel von allen", sagt Christian Ulmen, der nicht nur vor der Kamera steht, sondern mit seiner Firma Pyjama Pictures auch als Produzent fungiert. In der neuen Staffel werden er und Fahri Yardim unter anderem der Frage nachgehen, ob der Sex mit einer Frau nach der Geburt eines Kindes jemals wieder so wird wie zuvor und ob die verkorkste Kindheit eines Menschen seine Fehler in der Gegenwart rechtfertigt.

Die genauen Sendetermine der neuen "Jerks"-Folgen stehen noch nicht fest. Nach der Ausstrahlung bei Joyn wird es die Serie allerdings wieder ins Free-TV schaffen - die Ausstrahlung bei ProSieben ist bereits beschlossene Sache.