am 15.09.2020 - 12:01 Uhr

Der Sony Channel drückt bei der Ausstrahlung der britischen Dramedy "The Durrells" auf die Tube und wird in diesem Jahr auch noch die vierte und zugleich letzte Staffel zeigen, nachdem der Pay-TV-Sender erst im April mit der Ausstrahlung begonnen hatte. Die letzten Folgen der Serie laufen demnach ab dem 10. November jeweils dienstags um 21:10 Uhr als Deutschlandpremiere.

Zu Beginn der finalen vierten Staffel ist Louisa (Keeley Hawes, "Bodyguard und The Missing") damit beschäftigt, die Familienvilla zu einem Gasthaus umzubauen. Sie wird jedoch von der Ankunft eines mysteriösen neuen Gastes, der die Villa unter polizeiliche Beobachtung stellt, jäh unterbrochen. Währenddessen plagen Larry (Josh O’Connor, "The Crown und God’s Own Country") Gewissensbisse, da er sich zwischen seiner Verantwortung als Vaterfigur der Familie und dem Wunsch, das Leben zu genießen entscheiden muss.

Produziert wurde die Serie von Sid Gentle Films, die unter anderem auch die extrem erfolgreiche Produktion "Killing Eve" verantwortet haben.