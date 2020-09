am 16.09.2020 - 16:28 Uhr

Für gewöhnlich hat Riccardo Basile in der Bundesliga-Berichterstattung von Sky einen Blick auf die Social-Media-Kanäle. Jetzt gibt der Pay-TV-Sender seinem Moderator ein eigenes Talk-Format. Schon am kommenden Wochenende läuft die erste Folge von "Meine Geschichte - das Leben von..." bei Sky Sport News.





Der Free-TV-Sender zeigt die neue Sendung ab sofort jeweils sonntags um 22:00 Uhr. In der Wiederholung läuft die Folge am Montag um 19:00 Uhr und am Dienstag um 8:30 Uhr.

Im Zentrum stehen nach Angaben von Sky persönliche Geschichten abseits des Spielfelds, die Sporler sollen sich dadurch "von der menschlichen Seite" zeigen. Den Anfang macht BVB-Kapitän und Nationalspieler Marco Reus. Am darauffolgenden Spieltag ist eine Episode mit dem Torhüter Loris Karius geplant.