am 17.09.2020 - 11:10 Uhr

Mit seinen US-Serien am Dienstagabend fährt Sat.1 derzeit eher schlecht als recht. Das ist auch der Grund, weshalb man "Reef Break" zuletzt in die Nacht verschob, aber auch "MacGyver" und "Hawaii Five-0" können nicht überzeugen. Ende September wird in Sat.1 das Staffelfinale von "MacGyver" und sogar das Serienfinale von "Hawaii Five-0" laufen - danach setzt man aber weiter auf US-Serien.

Am 6. Oktober kehrt "Navy CIS" zurück auf den Sendeplatz um 20:15 Uhr. Sat.1 setzt damit die 17. Staffel dort, die man im März noch unterbrochen hatte, bislang kamen die Folgen im Schnitt auf gute 9,5 Prozent Marktanteil. Ähnliche Werte wären für Sat.1 ein Erfolg. Um 21:15 Uhr meldet sich dann "Navy CIS: L.A." mit neuen Folgen zurück, hier geht’s mit Staffel elf weiter, die bislang durchschnittlich 8,0 Prozent erzielte. Und um 22:15 Uhr startet Sat.1 die vierte Staffel von "Bull".

Serien-Nachschub haben unterdessen auch Kabel Eins und ProSieben Maxx angekündigt. Bei Kabel Eins meldet sich am 9. Oktober "Blue Bloods" zurück, zwei Folgen der zehnten Staffel wird man immer freitags zur besten Sendezeit ausstrahlen. Und bei ProSieben Maxx gibt’s ab dem 5. Oktober immer montags neue Folgen von "Vikings" zu sehen. Der Sender hat zunächst die Ausstrahlung von 13 der insgesamt 20 Folgen der sechsten Staffel angekündigt. "Vikings" ersetzt damit "The Flash", das eine Woche zuvor endet. Im Anschluss laufen wie gehabt neue Folgen von "Legends of Tomorrow".