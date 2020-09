Bereits bei der Vorstellung des Programms für die neue TV-Saison hatte Kabel Eins angekündigt, die "Trecker Babes" künftig im Netz fortzuführen. Es ist das erste digitale Spin-Off eines Formats, das der Sender produziert. Nun gibt es einen Starttermin: Schon ab kommenden Sonntag, den 20. September, können die Fans des Formats neue Folgen sehen. Begleitet werden vier Trecker-Fahrerinnen bei ihrer Arbeit, das Ergebnis gibt’s sowohl auf der Webseite von Kabel Eins als auch bei Youtube und den Social-Media-Kanälen des Senders zu sehen.

Ganz auf eine Ausstrahlung im TV will man beim Sender aber nicht verzichten. Und so werden Ausschnitte auch immer im Rahmen von "Abenteuer Leben am Sonntag" ausgestrahlt, hier geht’s am 27. September los. Produziert werden die "Trecker Babes" von Story House.

2019 hatte Kabel Eins im Zuge der erfolgreichen "Trucker Babes" die "Trecker Babes" auf Sendung geschickt, die fünf gezeigten Ausgaben konnten im Programm aber nicht überzeugen und erzielten im Schnitt weniger als fünf Prozent Marktanteil. Online läuft es dagegen besser: Seit dem Start zählt der Sender schon mehr als 20 Millionen Video Views. Ob das auch mit den rein fürs Netz produzierten Folgen so weiter geht, bleibt freilich abzuwarten.