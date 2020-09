Sat.1 hat ein Promi-Special seiner Show "5 Gold Rings" angekündigt. Das soll am Freitag, den 9. Oktober, ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Ziel ist es auch, Aufmerksamkeit auf das neue Format zu lenken, das am Montag darauf am Vorabend startet. Um 19 Uhr begrüßt Steven Gätjen die Zuschauer dann immer und ersetzt damit "Genial oder Daneben".

Eigentlich unterscheiden sich Primetime- und Vorabend-Version nicht, das Spielprinzip ist gleich. Um 20:15 Uhr begrüßt Gätjen allerdings prominente Teilnehmer. Auf einem großen Studio-LED-Boden, der eine interaktive Spielfläche ist, müssen vier Teams bestehend aus jeweils zwei prominenten Gästen Rätsel und Aufgaben lösen und ihre Antwort mit einem Ring markieren. In jeder der fünf Runden wird der Ring kleiner und damit die Wahrscheinlichkeit größer, bei der richtigen Antwort danebenzuliegen. Pro Rätsel kann ein steigender Geldbetrag für den Jackpot erspielt werden. In den Finalrunden können die Promi-Teams bis zu 100.000 Euro gewinnen und für einen guten Zweck spenden. In der Vorabend-Version der Show geht es um bis zu 25.000 Euro, außerdem treten dort nur zwei Kandidatenpaare gegeneinander an. Am 12. Oktober startet am Sat.1-Vorabend aber nicht nur die neue Gätjen-Show. Zwischen 18 und 19 Uhr zeigt der Sender dann das ebenfalls neue "Buchstaben-Battle" mit Ruth Moschner als Moderatorin. Diese Sendung basiert auf dem britischen Format "Alphabet Game" und lässt zwei Teams, bestehend aus einem Kandidaten und zwei Prominenten, gegeneinander in vertrauten Rätselklassikern nach Lösungsworten suchen, um Extra-Zeit für das Finale zu erspielen. Darin spielen die Kandidaten dann ohne die Hilfe ihrer prominenten Teamkollegen um bis zu 10.000 Euro. Sowohl "5 Gold Rings" als auch "Buchstaben-Battle" werden von ITV Studios Germany produziert.