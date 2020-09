Unter dem Arbeitstitel "Die Macht der Kränkung" haben in Wien und Linz die Dreharbeiten für eine neue sechsteilige Dramaserie begonnen, die bei ZDFneo ausgestrahlt werden soll. Darin geht es um ein Amokszenario in einem Einkaufszentrum. Das Besondere: In jeder Folge stehen das Schicksal und die Kränkung einer Figur im Fokus, die mehr und mehr in einen Ausnahmezustand gerät und auf diese Weise zum Täter werden konnte.

Drehbuchautorin Agnes Pluch hat die Figuren sensibel miteinander verwoben und macht es sich zur Aufgabe, tief in deren Psyche einzudringen. Das Dramatische soll dabei im Alltäglichen liegen. Jede der Hauptfiguren erfährt Kränkungen und wird auch selbst zum Kränkenden. Vor der Kamera stehen unter anderem Murathan Muslu, Julia Koschitz, Johanna Wokalek, Antje Traue, Lea Zoë Voss, Jonas Holdenrieder und Ulrike Willenbacher. Regisseur ist Umut Dağ.

Und so beginnt die Serie: Georg (Murathan Muslu) ist Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma. Für seine durch einen Unfall erblindete Frau Eva (Antje Traue) hat er sich mit Mixed Martial Arts und Anabolika im wahrsten Sinne stark gemacht. Aber sein Körper reagiert darauf und zeigt ihm gefährlich deutlich die Grenzen auf. Er möchte zum Teamleiter aufsteigen, um Eva ein besseres Leben bieten zu können, aber zu viele Situationen eskalieren. Mira (Julia Koschitz) ist nicht die einzige, die sich bei Georgs Vorgesetzten über ihn beschwert. Dabei steht für Mira an diesem Tag viel auf dem Spiel. Für ihren Arbeitgeber hat sie ein neues Produkt entwickelt, aber ihr Chef, mit dem sie eine Affäre hat, droht sie dabei zu hintergehen.

"Die Macht der Kränkung" ist eine Produktion der Mona Film und Tivoli Film, Produzenten sind Thomas Hroch und Gerald Podgoring. Die Serie entsteht in Kooperation mit ZDFneo und ORF. Wann sie den Weg ins Fernsehen schaffen wird, ist noch nicht bekannt.