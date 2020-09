am 18.09.2020 - 07:30 Uhr

Einst durch die "PS-Profis" bei Sport1 bekanntgeworden, betreibt Jean Pierre Kraemer inzwischen einen überaus erfolgreichen YouTube-Kanal. Fast zwei Millionen Fans zählt dieser - und nun können sich auch all jene ein Bild davon machen, die sonst nicht bei YouTube unterwegs sind. Kabel Eins wird in der neuen Reihe "JP Kraemer - Alles Auto" schon vom kommenden Wochenende an die YouTube-Inhalte des Tuning-Unternehmers ins Fernsehen holen.

Gezeigt werden sollen darin die besten Geschichten von Jean Pierre, die noch einmal neu von ihm selbst vertont wurden, wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte. Kabel Eins zeigt das Format ab sofort sonntags um 16:10 Uhr - und kann dabei auf Unterstützung aus dem eigenen Haus bauen, denn hinter dem YouTube-Kanal steht die ProSiebenSat.1-Tochter Studio71.

"Mit seinem eigenen YouTube-Kanal ‚JP Performance‘ begeistert Jean Pierre Kraemer Auto-Fans in ganz Deutschland - und ist hier mit knapp zwei Millionen Abonnenten allein auf YouTube die führende Stimme im Automotive-Bereich", so Johannes Schmidbauer, Senior Vice President Talent & Distribution bei Studio71, zu DWDL.de. "Künstler wie JP produzieren längst auf hohem Niveau: Sowohl technologisch als auch vom Storytelling her ist ihr Content mit TV-Produktionen vergleichbar."

Vor sieben Jahren hat Studio71 damit begonnen, zusammen mit Kraemer dessen YouTube-Kanal aufzubauen. "Jetzt wollen wir zusammen mit Kabel Eins diese Erfolgsgeschichte von Jean Pierre ins Fernsehen verlängern - und bringen so zum ersten Mal die YouTube-Inhalte eines digitalen Artists aus unseren Reihen in ein eigenes TV-Format auf einem Top-Sender", so Schmidbauer. "Studio71 besitzt als Teil von ProSiebenSat.1 das perfekte Tool-Kit, um unsere Künstler mit der TV-Welt zu verbinden."