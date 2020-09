Zwölf Jahre ist es her, dass Birgit Würz in der damals noch jungen RTL-Soap "Alles was zählt" zu sehen war. Jetzt kehrt die Schauspielerin ans Soap-Set zurück - und zwar bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Wie RTL am Dienstag bestätigte, soll Würz ab Herbst die Rolle der Patrizia Araya übernehmen und in der Serie "für sehr viel Aufruhr sorgen".

"Meine ersten Tage am Set waren aufregend", sagt Birgit Würz über ihren Einstand bei "GZSZ". "Alle Kollegen und das ganze Team, vor allem aber meine Spielpartner, sind toll und sehr kollegial. Ich freue mich sehr, mit ihnen arbeiten zu können. Und Lampenfieber hatte ich natürlich auch - normal!"

Ihre Rolle in dem Dauerbrenner beschreibt die Schauspielerin so: "Patrizia bringt ordentlich Aufregung in den Kiez, jedenfalls da, wo sie andockt! Denn damit hat niemand gerechnet - und sie selbst am wenigsten! Und natürlich gibt es ein schönes, wildes und unorthodoxes Geheimnis, dass sie mit jemandem verbindet."