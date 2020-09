Er steht breitbeinig mit blauem Anzug in einer Wohnzimmer-Kulisse - über ihm prangt ein etwas überdimensioniertes ZDF-Logo in knallendem Orange. Der Mann, um den es geht, ist Jan Böhmermann, zu dessen neuer Show, dem "ZDF Magazin Royale", jetzt erstmals ein Pressefoto veröffentlicht worden ist. Der Mainzer Sender spricht von einer "Late-Night-Satire", die - so viel war schon bekannt - erstmals am 6. November den Weg ins Programm schaffen wird.

Das ZDF wird die neue Sendung jeweils freitags um 23:00 Uhr und damit im Anschluss an die "heute-show" ausstrahlen. Zudem steht die aktuelle Folge, in alter "Neo Magazin"-Tradition, am Sendetag schon um 20:15 Uhr in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit. Noch nicht bekannt war die Länge des Formats: Diese beträgt nur 30 Minuten und fällt damit eine Viertelstunde kürzer aus als Böhmermanns Vorgänger-Show.

© ZDF/Jens Koch Jan Böhmermann in einer Wohnzimmer-Kulisse

Allzu viele Details nennt das ZDF aber auch weiterhin nicht. "Jan Böhmermann stößt Debatten an, begrüßt streitbare Gäste im Studio und musiziert mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld", heißt es in der Pressemappe des Senders. Die Rede ist darin von "Unterhaltung, Überraschung und Erkenntnisgewinn". Und weiter: "Journalistisch fundiert und in gewohnt spitzer Manier" soll Böhmermann den Finger in die Wunde legen."

Veränderungen hinter den Kulissen

Spannend dürfte auch die Situation hinter den Kulissen sein. Bekannt ist zwar, dass die Kölner Produktionsfirma und ZDF-Tochter Gruppe 5 zusammen mit Jan Böhmermann ein neues Unternehmens namens Ufe gründet. Wie jedoch die Zusammenarbeit mit der bisherigen Produktionsfirma btf funktionieren wird, die weiter als Dienstleister agieren soll, bleibt abzuwarten.

Im Sommer hatte die Trennung zwischen Jan Böhmermann und seinen langjährigen Weggefährten Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann für eine echte Überraschung gesorgt. "Die btf bleibt aber auch in der neuen Konstellation ein wichtiger Partner bei der Herstellung der Sendung", betonte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler vor wenigen Wochen im DWDL.de-Interview.