Auf dem Sendeplatz von "Frau tv" straht das WDR Fernsehen in unregelmäßigen Abständen das Pendant "Mann tv" aus. In dieser Woche ist wieder so weit. Wie der Sender bekanntgegeben hat, fungiert der Schauspieler Hannes Jaenicke in der neunten Ausgabe des Männermagazins als Moderator. Zu sehen gibt es die Sendung am Donnerstag um 22:15 Uhr.

Thematisch geht es unter anderem um Felix Finkbeiner, der die Stiftung "Plant-for-the-Planet" gegründet hat, sowie einen Wuppertaler Unternehmer, der nachhaltige Kleidung aus Holz produziert. Hannes Jaenicke vermutet, dass sich die Sendung trotz des Titels eher an Frauen richtet: "Das brauchen Männer vermutlich gar nicht, sie sind in der Regel beratungs- und lernresistent. Aber für Frauen ist es vermutlich ähnlich amüsant wie die Lektüre der 'Cosmopolitan' für junge Männer, die hoffen, dadurch etwas über Frauen zu lernen", sagt er.

Sein eigenes Männerbild verändere indes sich ständig, so Jaenicke. "Vor allem, weil man mit zunehmendem Alter immer besser über sich selbst lachen kann und sich selbst immer weniger ernst nimmt."