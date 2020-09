In der kommenden Woche läuft bei One bekanntlich die Polit-Comedy "Parlement" an, in deren Mittelpunkt Politikerinnen und Politiker des Europäischen Parlaments stehen. Mit "Catastrophe" geht ebenfalls noch im Oktober eine britische Sitcom als Free-TV-Premiere an den Start. "Wir schaffen als linearer Kanal mit den Möglichkeiten einer flexiblen Programmierung die Voraussetzung, attraktive Kaufserien auch im Non-Linearen einem breiten Publikum anzubieten. Damit ist One jetzt schon eine der tragenden Säulen für die ARD-Mediathek", sagt Ingmar Cario, One-Programmchef und stellvertretender WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung.

Auch über die bereits angekündigten Serien hinaus will der ARD-Spartensender in den nächsten Monaten mit Serien punkten. So hat One jetzt den Start von "Sex" angekündigt, einer Short-Form-Serie aus Dänemark, deren sechs zwölfminütige Folgen allesamt am Freitag, den 6. November ab 22:30 Uhr ausgestrahlt und danach für 30 Tage in der Mediathek verfügbar sein werden. Drei Tage später folgt mit "Ethno" eine neue Comedyserie von RebellComedy: One zeigt alle vier Folgen am Freitag, den 13. November um 21:00 Uhr.

Zum Portfolio gehört zudem der Spionage-Thriller "Berlin Station", der es auf drei Staffeln brachte und hierzulande bereits bei Netflix zu sehen war. One zeigt die durch das Studio Babelsberg produzierte Serie über Daniel Miller (Richard Armitage), der als Undercover-Agent in das CIA-Büro nach Berlin versetzt wird, um eine eine geheime Mission zu erfüllen, ab dem 10. November jeweils dienstags um 21:55 Uhr.

© 2018 Epix "Berlin Station"

Darüber hinaus hält One aber auch neuen Krimi-Stoff bereit, darunter neun Folgen der französischen Produktion "Agatha Christie - Mörderische Spiele". Diese sind ab dem 2. Dezember mittwochs um 20:15 Uhr zu sehen, wahlweise auch im französischen Original. Dazu kommt "Kommissar Bäckström", der am 12. und 19. Dezember in jeweils drei Folgen am Stück ermitteln wird. Bei der Serie handelt es sich um eine Degeto-Koproduktion, die im Frühjahr bereits in Schweden zu sehen war. Die deutsche Erstausstrahlung soll in der Mediathek erfolgen.

Ebenfalls neu ist die HBO-Nordic-Serie "Gösta" über einen Kinderpsychologen, der für seinen ersten Job bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie ins idyllische Småland zieht. One setzt hierbei auf eine ungewöhnliche Programmierung und strahlt am Samstag, den 5. Dezember ab 20:15 Uhr alle zwölf halbstündigen Episoden am Stück aus. Im Anschluss daran kann "Gösta" einen Monat lang in der ARD-Mediathek abgerufen werden. Zur US-Präsidentschaftswahl wird One außerdem ab dem 31. Oktober noch einmal "Die Kennedys". Und schon von diesem Mittwoch an zeigt der Sender jeweils mittwochs um 22:00 Uhr alle drei Staffeln von "Babylon Berlin".