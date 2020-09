Die US-Präsidentschaftswahl rückt immer näher und nach und nach geben immer mehr Sender einen Einblick in ihre Berichterstattungs-Pläne. Wie das ZDF nun angekündigt hat, wird man das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden am 29. September zwischen 2:45 und 4:40 Uhr live übertragen. Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington, ist live vor Ort. Als Experte für die Analyse des Auftritts der Kandidaten ist auch Professor Michael Werz, der am Center for American Progress und an der Georgetown Universität in Washington D.C. tätig ist, mit dabei.

Eine Woche später, am 7. Oktober, wird das ZDF in der Nacht zudem das TV-Duell der beiden Vize-Kandidaten Mike Pence und Kamala Harris live übertragen. Im Vorlauf auf das TV-Duell der Vizes sendet das ZDF am 7. Oktober ab 0:50 Uhr die Dokumentation "Election Game - Amerikas Wahlsystem in der Krise", die am 2. September erstmals in ZDFinfo zu sehen war. Der Film von Jan Schäfer zeigt, dass im "Land of the Free" freie und faire Wahlen nicht so einfach zu realisieren sind: Wählerinnen und Wähler werden ausgeschlossen, Wahlkreise manipuliert - und Wahlkampfspenden fließen ohne Limit.

Und auch Phoenix hat nun angekündigt, das TV-Duell zwischen Trump und Biden am 29. September auszustrahlen. Aber auch in den Stunden davor widmet sich der Sender der anstehenden US-Wahl, um 20:15 Uhr geht’s los mit der Dokumentation "Donald Trump – Der unterschätzte Präsident" von Florian Huber und Carsten Obländer. Danach wiederholt man ebenfalls auf die Doku "Election Game – Amerikas Wahlsystem in der Krise“.

Es folgt die Doku "Dunkle Machenschaften – Wie mit Daten die US-Wahlen beeinflusst werden" sowie ab 22:15 Uhr die "phoenix runde: Biden gegen Trump - Das Duell", Anke Plättner diskutiert darin mit ihren Gästen über den bisherigen Verlauf des Wahlkampfes und bewertet die Chancen des Amtsinhabers und seines Herausforderers. Zu Gast in der Sendung sind Gayle Tufts, deutsch-amerikanische Entertainerin und Kabarettistin, und Peter Rough, Politikberater am Hudson-Institut Washington. In der Nacht führt schließlich Claudia Davies durch das TV-Duell, zusammen mit Prof. Sabine Sielke von der Universität Bonn und Erik Kirschbaum von der "Los Angeles Times" wird sie das Duell einordnen.

Vor allem das erste TV-Duell zwischen Trump und Biden bekommt durch die Ankündigungen von ZDF und Phoenix viel Aufmerksamkeit. Zuletzt hatte bereits ntv angekündigt, den Schlagabtausch übertragen zu wollen. Der Nachrichtensender der Mediengruppe RTL wird auch die restlichen Duelle übertragen (DWDL.de berichtete).