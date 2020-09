Die Mediengruppe RTL hat einen Einblick in ihre Berichterstattung zur US-Präsidentschaftswahl gegeben. Für den Wahltag sowie die Nacht der Entscheidung vom 3. auf den 4. November ist sowohl bei RTL als auch bei ntv eine "umfangreichen Live-Berichterstattung" geplant. So wird bei RTL das "Nachtjournal" bis 1 Uhr verlängert. Danach zeigt man ein "Exclusiv Spezial: Kampf ums Weiße Haus – Die Macht der Frauen" sowie um 2 Uhr die Reportage "Streifzug durch die USA", in der die Korrespondenten von RTL und ntv Menschen und Geschichten aus einem gespaltenen Land zeigen.

Ab 3 Uhr in der Nacht starten RTL und ntv dann die gemeinsame Wahl-Sondersendung "Amerika wählt – Kampf ums Weiße Haus", moderiert wird diese von Peter Kloeppel und Gesa Eberl. Die beiden sollen planmäßig sechs Stunden lang auf Sendung bleiben und die nach und nach eintrudelnden Ergebnisse mit Experten analysieren - mutmaßlich bleiben sie also so lange on Air, bis es ein finales Ergebnis gibt.

Bereits in wenigen Tagen treffen Donald Trump und Joe Biden in mehreren TV-Duellen aufeinander, ntv überträgt das erste Duell am 29. September ab 3 Uhr live im Zweikanalton. Im Anschluss wird das Duell mit Experten analysiert und die Aussagen von Trump und Biden eingeordnet. Auch die drei weiteren TV-Debatten am 7., 15. und 22. Oktober wird der Nachrichtensender übertragen.

ntv will am Tag der Wahl immer wieder live berichten, einen Tag später sind mehrere Spezialsendungen über den ganzen Tag hinweg geplant. Um 23.30 Uhr wird sich zudem Moderator Louis Klamroth gemeinsam mit einem Gast in einem "Klamroths Konter Spezial" mit der Wahl auseinandersetzen. Darüber hinaus wird der Nachrichtensender auch einige Dokumentationen rund um die US-Wahl zeigen. Zu sehen sind "Trumps Helfer - Wie das Internet einen Präsidenten machte" (2.11. um 21:05 Uhr), "Der Secret Service - Personenschutz für den Präsidenten" (3.11. um 20:15 Uhr) und "Das Weiße Haus – Machtzentrum der USA" (4.11. um 20:15 Uhr).