Stephanie Weber wird zum 1. Januar 2021 Betriebsdirektorin des Hessischen Rundfunks (HR), das hat das Unternehmen jetzt bestätigt. Die 48-Jährige kommt vom Saarländischen Rundfunk (SR), wo sie derzeit noch als Verwaltungs- und Betriebsdirektorin arbeitet. Beim HR löst sie Berthold Tritschler ab, der bislang auch stellvertretender Intendant war und der zum Ende des Jahres in den Ruhestand geht. "Mit Stephanie Weber verstärkt eine sehr kluge und sympathische Führungspersönlichkeit unsere Geschäftsleitung", sagt HR-Intendant Manfred Krupp.

"Die gelernte Juristin hat beim SR schon in unterschiedlichen Aufgabenfeldern exzellente Arbeit geleistet. Mit ihren Erfahrungen in den Bereichen Finanzen, Technik und Personal sowie einem sehr teamorientierten Führungsstil wird sie einen wertvollen Beitrag für den Veränderungsprozess im HR leisten", so Krupp weiter.

Und auch beim SWR gibt es eine Personalie zu vermelden. Der Landesrundfunkrat Baden-Württemberg hat Nicola May zur neuen Vorsitzenden gewählt, Kai Rosenberger ist ihr Stellvertreter. Da die vergangene Amtszeit abgelaufen war, haben sich die SWR Gremien neu konstituiert und ihre Vorsitzende sowie deren Stellvertretung gewählt. Dem Landesrundfunkrat Baden-Württemberg gehören 51 Mitglieder an. Die Amtszeit des neu konstituierten Gremiums beträgt fünf Jahre, der Vorsitz sowie die Stellvertretung werden für jeweils 30 Monate gewählt. May wurde vom Deutschen Bühnenverein Baden-Württemberg in den Landesrundfunkrat entsandt. Sie folgt Volker Stich, der das Amt zuvor inne hatte und dessen Stellvertreterin sie seit 2013 war.

Der SWR-Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz hat derweil Susanne Wingertszahn als Vorsitzende bestätigt, sie wird dieses Amt, das sie seit 2017 inne hat, also auch in Zukunft ausüben. Zu ihrer Stellvertreterin wählte das Gremium Ilse Wambsganß. Dem Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz gehören 23 Mitglieder an.