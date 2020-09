am 28.09.2020 - 14:46 Uhr

Seit einigen Tagen entstehen in Österreich zwei neue "Steirerkrimis" für ARD und ORF. Die Folge mit dem Titel "Steirertod" ist gleichzeitig der letzte Film mit Hauptdarstellerin Miriam Stein, die sich künftig anderen Projekten widmen möchte. "Das Schönste an meinem Beruf ist die Abwechslung, auf die habe ich wieder Lust gehabt. Wobei der Idealzustand wäre, neue Rollen mit diesem Team", erklärte die Schauspielerin.

Anna Unterberger als Kommissarin Anni Sulmtaler und Bettina Mittendorfer als Profilerin Nicole Sturm ermitteln künftig zusammen mit Hary Prinz. Auch Eva Herzig und Johannes Nussbaum sind wieder mit dabei. Bei der Krimireihe handelt es sich um eine Koproduktionen der Allegro Film mit ARD Degeto. Produzent ist Helmut Grasser, als Producerin fungiert Gabi Stefansich.

Die Drehbücher für beide Folgen stammen von Maria und Wolfgang Murnberger, in "Steirertod" mit Figuren aus den "Steirerkrimis" von Claudia Rossbacher und in "Steirerrausch" nach dem gleichnamigen Roman von Claudia Rossbacher. Regie führt Wolfgang Murnberger, hinter der Kamera steht Peter von Halle. In Episodenrollen spielen unter anderem Eisi Gulp, Lara Mandoki, Franz Buchrieser, Wolfgang Rauh, Simon Morzé und Adele Neuhauser.

Die Dreharbeiten in der Steiermark dauern voraussichtlich bis Mitte November. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Gestartet waren die "Steirerkrimis" Anfang 2017 - damals hatten mehr als sieben Millionen Zuschauer im Ersten eingeschaltet.