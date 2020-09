Sky-Programmchefin Elke Walthelm ist mit sofortiger Wirkung Managing Director bei NBC Universal Global Networks Deutschland, das hat das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung bestätigt. Sie folgt in dieser Position auf Katharina Behrends, die das Unternehmen rund zwölf Jahre lang führte und deren Abschied von NBC Universal erst am Dienstag offiziell bestätigt wurde (DWDL.de berichtete).

Nun hat man im verschmolzenen Sky/NBCU-Konzern also eine interne Lösung für den Posten des Managing Directors von NBC Universal gefunden. Doch die Personalie Walthelm wirft auch Fragen auf, sie soll den Job nämlich zusätzlich zu ihren Aufgaben als Executive Vice President Content bei Sky Deutschland verantworten. Ist das NBC-Universal-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz also tatsächlich ein Job, den man als Sky-Programmchefin mal eben so nebenbei erledigt? Zum Konzern gehören die Sender Universal TV, Syfy, 13th Street und E! Entertainment. Hinzu kommen diverse SVoD-Dienste.

Sky-Deutschland-CEO Devesh Raj scheint davon überzeugt, dass Walthelm künftig ohne Probleme beide Jobs ausführen kann. Er sagt: "Elke verantwortet seit vielen Jahren mit großem Erfolg die Entwicklung und Positionierung der Serien, Filme und Entertainment-Programme bei Sky. Ich freue mich deshalb sehr, dass Elke nun mit ihrer umfangreichen Erfahrung die Zukunft der beliebten Sendermarken und des vielfältigen Programms von NBC Universal gestaltet. Ich wünsche Elke und dem Team von NBC Universal viel Erfolg."

Und Elke Walthelm selbst sagt zu ihren neuen Aufgaben: "Ich freue mich sehr, auf den bisherigen Erfolgen aufbauen zu können und das Programm- und Senderportfolio gemeinsam mit dem großartigen Team von NBC Universal weiterzuentwickeln. Die Marken Universal TV, Syfy, E! Entertainment und 13th Street sind hochkarätige Aushängeschilder für NBC Universal und gleichzeitig ein unverzichtbarer Bestandteil des linearen und auf Abruf verfügbaren Programmangebots aller NBCU Plattformpartner sowie natürlich von Sky Q und Sky Ticket."

2018 hat die NBC-Mutter Comcast den Sky-Konzern übernommen und die beiden Unternehmen zusammengelegt. In Deutschland musste sich das deutlich kleinere Team von NBC Universal unterordnen, so zog man aus der Münchner Innenstadt nach Unterföhring zu Sky. Behrends berichtete seither an den Sky-Chef - nun dürften die Verbindungen noch enger werden.